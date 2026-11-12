Khánh thành dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1

Sáng 12/11, tại KCN Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, diễn ra Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1. Tham dự có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Các đại biểu nhấn nút khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1.

Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có quy mô lớn do Tập đoàn LITEON Technology Corporation (Đài Loan, Trung Quốc) làm nhà đầu tư và Công ty TNHH LITEON Technology Việt Nam là tổ chức kinh tế thực hiện dự án. Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 20/10/2023, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 17/10/2025 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 21/7/2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư 690 triệu USD, trên diện tích 30ha, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa. Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 có mục tiêu sản xuất các sản phẩm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị quang học, thiết bị truyền thông, thiết bị điều khiển điện và thiết bị chiếu sáng. Tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 123.786.848 sản phẩm/năm (tương đương 123.230 tấn sản phẩm/năm), bao gồm các sản phẩm công nghệ cao, như: Bộ chuyển đổi nguồn, bàn phím và chuột, hệ thống giám sát qua video, thiết bị kết nối mạng không dây, bộ sạc xe điện, đèn ô tô và nguồn máy chủ…

Ông Anson Chiu, Chủ tịch LITEON Technology, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anson Chiu, Chủ tịch LITEON Technology, cho biết: Việc khánh thành Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 tiếp tục đánh dấu một mốc đầu tư, phát triển của LITEON tại Việt Nam và là một bước tiến quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Quá trình triển khai dự án, LITEON đã nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền thành phố Quảng Ninh trong việc triển khai xây dựng. Đây là động lực quan trọng để LITEON tiếp tục thực hiện giai đoạn II và giai đoạn III của dự án theo đúng kế hoạch.

Thời gian tới, nhà máy sẽ tập trung vào các sản phẩm ngoại vi thông minh tương tác người máy, như: Chuột, bàn phím, các giải pháp nguồn điện cho trung tâm dữ liệu. Đối với LITEON, đầu tư tại Quảng Ninh không chỉ là xây dựng nhà máy, điều quan trọng chúng tôi muốn hướng đến là sẽ cùng địa phương phát triển và không ngừng tạo ra những giá trị phát triển.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, nhấn mạnh, dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của thành phố, trong giai đoạn phát triển mới. Việc một tập đoàn công nghệ có uy tín quốc tế lựa chọn Quảng Ninh để đầu tư một dự án quy mô lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao không chỉ là một kết quả quan trọng trong công tác thu hút đầu tư. Quan trọng hơn, dự án góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao; tạo nền tảng để hình thành và phát triển hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ và các chuỗi cung ứng mới trên địa bàn.

Thành phố Quảng Ninh cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, có tính dự báo; nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả phục vụ của các cơ quan nhà nước; chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, tặng hoa chúc mừng dự án.

Việc Nhà máy Lite-On Quảng Ninh giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào hoạt động là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư thành phố Quảng Ninh, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với tiềm năng, định hướng và triển vọng phát triển lâu dài của thành phố.