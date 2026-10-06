Khánh thành nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain tại KCN Hải Hà

Ngày 6/10, tại KCN Hải Hà, Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam) tổ chức Lễ khánh thành nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain. Dự án có tổng vốn đầu tư 381 tỷ đồng, tương đương 15 triệu USD, công suất thiết kế khoảng 42 triệu m² vải/năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy.

Nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 3/6/2025 và điều chỉnh lần thứ hai ngày 6/5/2026. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam). Sau hơn một năm triển khai đầu tư, dự án chính thức được khánh thành, đưa vào hoạt động với các nhà xưởng tiêu chuẩn và công trình phụ trợ thuộc KCN Hải Hà, trên diện tích khoảng 25.638m².

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng khánh thành nhà máy.

Dự án có mục tiêu sản xuất vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt, sản phẩm chính là vải nhuộm màu; công suất thiết kế khoảng 42 triệu m²/năm, tương đương 8.400 tấn vải nhuộm màu/năm. Đây là lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành dệt may và mở rộng chuỗi sản xuất trong các KCN trên địa bàn thành phố.

Việc dự án hoàn thành, đi vào hoạt động góp phần bổ sung năng lực sản xuất mới cho KCN Hải Hà, tạo thêm việc làm và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi dệt may. Đặc biệt, dự án được kỳ vọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2026 của thành phố 26,3%, tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 14%.

Đại biểu tham dự lễ khánh thành nhà máy.

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đánh giá cao việc nhà đầu tư lựa chọn Quảng Ninh để triển khai dự án và phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết. Trong bối cảnh GRDP 9 tháng năm 2026 của Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để thành phố tăng tốc trong quý IV và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các sở, ngành và xã Quảng Hà tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả và mở rộng đầu tư; đồng thời đề nghị Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam) tổ chức sản xuất an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, quan tâm đào tạo và sử dụng lao động, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Đại biểu tham quan nhà máy.

Việc dự án được đưa vào vận hành sau hơn một năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tiếp tục cho thấy khả năng chuyển nhanh dòng vốn đầu tư thành năng lực sản xuất thực tế, đồng thời tạo thêm mắt xích trong hệ sinh thái dệt may tại KCN Hải Hà. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tăng cường liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và phát triển lâu dài tại Quảng Ninh.