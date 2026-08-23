Khóa An cư kiết hạ PL.2570 – DL.2026 hoàn thành tốt đẹp

Sáng 23/8, tại chùa Trình - Yên Tử (phường Yên Tử), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ PL.2570 - DL.2026. Sau 3 tháng tu học, khóa an cư đã hoàn thành các nội dung đề ra, góp phần nâng cao tinh thần tu học, giữ gìn giới luật, tăng cường đoàn kết trong tăng, ni.

An cư kiết hạ là truyền thống tu học được Tăng đoàn duy trì từ thời Đức Phật còn tại thế. Trong 3 tháng an cư, chư tăng, ni tập trung tu học, thực hành Giới - Định - Tuệ, giữ gìn giới luật và cầu nguyện quốc thái dân an, nhân dân an lạc.

Các đại biểu tham dự tặng hoa chúc mừng Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ PL.2570 - DL.2026

Khóa An cư kiết hạ năm nay tại Quảng Ninh có 174 hành giả, gồm 75 vị Tỳ-kheo và 99 vị Tỳ-kheo-ni, được tổ chức tại các trường hạ: Chùa Trình - Yên Tử, Tổ đình Quỳnh Lâm và chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.

Tại trường hạ chùa Trình - Yên Tử, các hành giả duy trì 6 thời công phu lễ bái theo quy củ thiền môn; tập trung nghiên cứu kinh, luật, luận; tìm hiểu tư tưởng, lịch sử Thiền phái Trúc Lâm. Nội dung tu học còn kết hợp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, Luật An toàn giao thông và các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo.

Chư tôn đức tăng, ni thực hiện nghi lễ tại khóa An cư kiết hạ.

Bên cạnh công tác tu học, tăng, ni trường hạ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tham gia Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm.

Theo đánh giá của Ban Chức sự Hạ trường, khóa an cư được tổ chức đúng quy định, bảo đảm kỷ luật, thời khóa tu tập được duy trì nền nếp; công tác hậu cần gọn nhẹ, chất lượng. Bên cạnh đó, một số hạn chế trong ý thức tự giác tu tập của một số hành giả cũng được thẳng thắn nhìn nhận để rút kinh nghiệm cho các khóa sau.

Khóa An cư kiết hạ góp phần nâng cao chất lượng tu học, giữ gìn giới luật và tăng cường đoàn kết trong tăng, ni.

Khóa An cư kiết hạ PL.2570 - DL.2026 hoàn thành tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng tu học, tăng cường đoàn kết trong tăng, ni, đồng thời tạo nền tảng để Phật giáo Quảng Ninh tiếp tục phát triển ổn định, đồng hành cùng dân tộc.