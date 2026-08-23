Nhịp cầu kết nối các thế hệ thợ mỏ với lịch sử hào hùng

Đưa thợ mỏ về với các “địa chỉ đỏ” không đơn thuần là hành trình tham quan du lịch, mà là nhịp cầu kết nối các thế hệ thợ mỏ với lịch sử hào hùng, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm”, hun đúc lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng ý chí phấn đấu cho công nhân mỏ.

Đoàn viên thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông dâng hương tượng đài liệt sĩ Ngô Huy Tăng.

Trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, Quảng Ninh không chỉ là trung tâm khai thác than lớn nhất cả nước, mà còn là một trong những cái nôi hình thành và phát triển sớm nhất của giai cấp công nhân Việt Nam. Chính tại đây, phong trào “vô sản hóa” đã được triển khai mạnh mẽ, hun đúc nên lớp cán bộ cộng sản kiên trung, đặt nền móng cho sự ra đời của tổ chức Đảng. Khu mỏ Mạo Khê là nơi các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng hoạt động cách mạng, dẫn tới sự ra đời của Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Khu mỏ Quảng Ninh vào ngày 23/2/1930. Di tích này cùng với chùa Non Đông và Nhà máy cơ khí đã được xếp hạng Di tích quốc gia.

Quảng Ninh còn có nhiều di tích khác liên quan đến ngành Than như: Di tích quốc gia nơi khởi đầu cuộc Tổng bãi công năm 1936 của hơn 3 vạn thợ mỏ, Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai, cụm Di tích quốc gia Cầu trục Poóc-tích số 1, Trận địa pháo cao xạ 37mm, Hầm chỉ huy số 1 của Công ty Tuyển than Cửa Ông, Di tích quốc gia trận địa pháo 37mm của Xí nghiệp Bến Hòn Gai, Di tích địa điểm khai thác than đầu tiên tại phường Mạo Khê, Di tích lưu niệm vùng Than Cẩm Phả, Di tích Vũng Đục, Di tích trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ, Di tích lưu niệm Binh đoàn Than… Những di tích này không chỉ là chứng tích ghi dấu một thời hào hùng của lịch sử Vùng mỏ, mà còn là những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Cán bộ, công nhân Công ty CP Than Cao Sơn thăm Di tích miếu mỏ- Địa điểm khai thác than đầu tiên.

Trong những năm qua, nhiều đơn vị ngành Than tổ chức các hành trình về nguồn, đưa công nhân trẻ đến các “địa chỉ đỏ” như: Than Mạo Khê, Than Vàng Danh, Than Hạ Long, Than Nam Mẫu, Than Cao Sơn, Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Kinh doanh Than Cẩm Phả, Chế tạo máy, Vật tư, Vân Long, Hóa chất mỏ Việt Bắc...

Việc đưa cán bộ, đảng viên, công nhân lao động nhất là lao động trẻ đến các di tích đã khích lệ, động viên tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, học hỏi, góp sức mình xây dựng ngành Than, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp. Đồng thời, thể hiện sự tri ân đối với những thế hệ đi trước đã chiến đấu, xây dựng và phát triển ngành Than, cũng như quê hương Quảng Ninh.

Đảng bộ Công ty CP Than Cao Sơn là một trong những tổ chức rất chú trọng công tác phát triển Đảng trong công nhân mỏ. Bà Trần Thị Minh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Công ty CP Than Cao Sơn, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đưa đảng viên mới tham gia những hành trình ý nghĩa đến các "địa chỉ đỏ" của ngành Than. Đây không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là một bài học lịch sử sống động, giúp lời thề trước Đảng kỳ và Quốc kỳ càng thêm sâu sắc, gắn liền với hình ảnh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho đất nước”.

Các chương trình tổ chức cho công nhân, đặc biệt là thế hệ thợ mỏ trẻ, thợ bậc cao, công nhân tiêu biểu đến với các địa chỉ cách mạng góp phần bồi đắp lý tưởng và lòng tự hào nghề nghiệp, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng cường gắn kết tập thể. Những buổi sinh hoạt truyền thống tại thực địa tạo không gian giao lưu cởi mở giữa cán bộ quản lý và người lao động trực tiếp, thắt chặt tình đồng đội giữa các phân xưởng.

Đoàn viên thanh niên Công ty Than Mạo Khê dâng hương di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên.

Chị Trần Thị Hòa Bình (Công ty Than Mạo Khê) chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được làm việc tại mỏ than Mạo Khê, nơi có bề dày của phong trào cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên. Tôi sẽ phấn đấu học hỏi, làm việc hết mình để góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại cho mảnh đất này”.

Đưa công nhân đến các "địa chỉ đỏ" chính là phương pháp giáo dục truyền thống hiệu quả, biến niềm tự hào lịch sử thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng ngành Than phát triển bền vững và hiện đại.