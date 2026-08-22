Phường Móng Cái 2: Bế mạc lớp truyền dạy di sản văn hóa Hát nhà tơ - Hát cửa đình

Chiều 22/8, phường Móng Cái 2 tổ chức bế mạc lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể Hát nhà tơ - Hát cửa đình năm 2026.

Lớp truyền dạy có 23 học viên tham gia, trong đó có 20 học sinh Trường THCS Móng Cái 2. Trong thời gian học tập, các học viên được các Nghệ nhân ưu tú trực tiếp hướng dẫn những kiến thức cơ bản về lịch sử, giá trị, đặc trưng của Hát nhà tơ - Hát cửa đình; đồng thời thực hành kỹ năng hát, lấy hơi, phát âm, luyến láy, nhịp phách, động tác múa, đội hình và biểu cảm trong trình diễn.

Lãnh đạo phường Móng Cái 2 chụp ảnh lưu niệm cùng lớp học.

Qua thời gian học tập, nhiều học viên nắm bắt và thực hành được một số kỹ năng cơ bản, đồng thời có niềm yêu thích, ý thức trân trọng đối với di sản văn hóa truyền thống của quê hương. Việc đưa thế hệ trẻ trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành được đánh giá là hướng đi phù hợp, góp phần tạo điều kiện để Hát nhà tơ - Hát cửa đình tiếp tục được trao truyền và phát huy trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Được biết, Hát nhà tơ - Hát cửa đình là loại hình di sản tiêu biểu, mang giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và sự sáng tạo của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Năm 2015, Hát nhà tơ - Hát cửa đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm của địa phương và cộng đồng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

Thời gian tới, phường Móng Cái 2 sẽ tiếp tục tạo điều kiện để học viên luyện tập, nâng cao kỹ năng; nghiên cứu tổ chức các hoạt động trình diễn, giới thiệu Hát nhà tơ - Hát cửa đình tại các lễ hội, sự kiện văn hóa phù hợp, từng bước gắn giá trị di sản với phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Bên cạnh đó, các nhà trường trên địa bàn sẽ tiếp tục quan tâm giáo dục lịch sử, văn hóa, di sản địa phương cho các em học sinh; các Nghệ nhân và Câu lạc bộ Hát nhà tơ - Hát múa cửa đình tiếp tục đồng hành, phát hiện và bồi dưỡng những học viên có năng khiếu, đam mê và tâm huyết; các khu phố, đoàn thể và cộng đồng cùng tạo môi trường để di sản được thực hành, lan tỏa trong đời sống.