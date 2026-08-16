Các thí sinh Miss World 2026 tham quan, trải nghiệm vịnh Hạ Long

Trong khuôn khổ các hoạt động của Cuộc thi Miss World 2026, ngày 16/8, 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có hành trình tham quan, trải nghiệm vịnh Hạ Long trên du thuyền hạng sang Catherine Horizon. Các người đẹp khám phá vẻ đẹp của Di sản thiên nhiên thế giới và quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Halo-Eco và bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tặng quà lưu niệm chào đón các thí sinh đến với hành trình tham quan vịnh Hạ Long.

Trong hành trình, các thí sinh được giới thiệu về những giá trị nổi bật của vịnh Hạ Long, từ cảnh quan địa chất, địa mạo đặc sắc đến hệ thống đảo đá, hang động và không gian biển đảo độc đáo.

Giữa khung cảnh kỳ vĩ của di sản, các người đẹp có dịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp vịnh Hạ Long và trải nghiệm các dịch vụ cao cấp trên du thuyền.

Các thí sinh thưởng thức ẩm thực trên du thuyền với thực đơn đa dạng, được chuẩn bị phù hợp với văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những món hải sản tươi ngon của Quảng Ninh được nhiều thí sinh yêu thích lựa chọn.

Bên cạnh tham quan, các thí sinh còn được thưởng thức những món ăn mang dấu ấn ẩm thực địa phương, tận hưởng không gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh trên vịnh và tham gia một số hoạt động trải nghiệm được tổ chức trên du thuyền. Qua đó, giúp các thí sinh có thêm những cảm nhận chân thực về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long - một trong những điểm đến hàng đầu, biểu tượng của du lịch Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, người đẹp Đan Mạch Josephine Emilie Meinert Bottger, hào hứng chia sẻ: “Vịnh Hạ Long thực sự quá đẹp. Những dãy núi đá, mặt nước xanh và không gian rộng lớn tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Những ngày tham gia các hoạt động Miss World tại Quảng Ninh đã mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi tin rằng hình ảnh vịnh Hạ Long sẽ trở thành một dấu ấn đặc biệt trong hành trình Miss World của mình”.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đại diện của Việt Nam khoe sắc bên vịnh Hạ Long.

Các thí sinh đều bày tỏ niềm yêu mến trước vẻ đẹp của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Cùng chung cảm nhận, hoa hậu Hàn Quốc Cha Minseo cho biết: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, giúp chúng tôi có một trải nghiệm trọn vẹn trên vịnh Hạ Long. Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của Ban Tổ chức và đội ngũ du thuyền Catherine Horizon. Những món quà lưu niệm nhỏ cùng những khoảnh khắc được ngắm nhìn cảnh đẹp của vịnh di sản sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ về Quảng Ninh, Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây cùng gia đình và bạn bè trong một ngày không xa”.

Các người đẹp hào hứng ghi lại những khoảnh khắc khi du thuyền đi qua khu vực hòn Đỉnh Hương và hòn Trống Mái - hai biểu tượng nổi tiếng của vịnh Hạ Long.

Hành trình khám phá vịnh Hạ Long để lại trong các thí sinh Miss World 2026 những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ về một vùng đất di sản đặc biệt của Việt Nam. Từ những khoảnh khắc giữa thiên nhiên kỳ vĩ đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực trên vịnh, các người đẹp có thêm những cảm nhận chân thực về sức hấp dẫn của điểm đến. Chắc chắn, mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh được các người đẹp chia sẻ, lan tỏa sau hành trình sẽ trở thành những nhịp cầu đưa vịnh Hạ Long đến gần hơn nữa với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần giới thiệu một Quảng Ninh tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.