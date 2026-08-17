Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng sẽ khai mạc vào sáng 18/8 tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh

Triển lãm Mỹ thuật khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) lần thứ 30 năm 2026 sẽ được khai mạc tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh vào sáng mai, 18/8.

Tác phẩm "Chiều buông" - tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Minh Đức.

Triển lãm được Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh cùng TP Hải Phòng tổ chức. Triển lãm giới thiệu 200 tác phẩm của 200 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên và cộng tác viên Hội Mỹ thuật địa phương trong khu vực. Đơn vị chủ nhà Quảng Ninh có 23 tác phẩm của 23 tác giả trưng bày dịp này.

Các tác phẩm tập trung vào đề tài lịch sử, cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… với những tìm tòi, sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu mang bản sắc riêng.

Triển lãm là hoạt động thường niên có truyền thống lâu đời của giới họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ thị giác thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực. Lần thứ 30 này đánh dấu cột mốc quan trọng, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Ninh trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô khu vực.

Việc đăng cai tổ chức tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh, một không gian văn hóa hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trưng bày, bảo quản tác phẩm và đón tiếp đông đảo công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa nghệ thuật của Quảng Ninh, thúc đẩy du lịch văn hóa và khẳng định vị thế của tỉnh trong hệ thống các hoạt động mỹ thuật toàn quốc.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 3/9/2026.