Để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế

Quảng Ninh có lợi thế vượt trội với di sản thế giới và hàng trăm di tích lịch sử, bản sắc văn hóa phong phú, cùng hạ tầng giao thông hiện đại… Đây là những thế mạnh để Quảng Ninh đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các địa phương tham gia diễu hành xe tại Carnaval Hạ Long 2026.

Nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên, văn hóa, con người, thời gian qua tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực phát huy sức mạnh văn hóa con người Quảng Ninh. Sau khi Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có trọng tâm, lộ trình phù hợp.

Đặc biệt, bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Quảng Ninh đã gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; lồng ghép nội dung phát triển văn hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của địa phương và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ hành động thực tiễn. Các kế hoạch, nhiệm vụ cũng được tỉnh chỉ đạo triển khai tập trung việc hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù nhằm khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ số và phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế đêm, kinh tế di sản…

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 152 sự kiện, hoạt động kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch, trong đó có trên 10 sự kiện quy mô cấp quốc gia, quốc tế, như: Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026 và chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ 25/4 (1955-2026); các giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2026, Aqua Warriors Ha Long Bay 2026, Khiêu vũ thể thao quốc tế (Dancesport) - Hạ Long 2026, Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp toàn quốc năm 2026…

Gần đây nhất, Quảng Ninh vinh dự được lựa chọn là địa phương đăng cai Chương trình khai mạc Miss World 2026 lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World To Quảng Ninh - Việt Nam”. Đây là mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất thế giới, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn đăng cai tổ chức cuộc thi, với sự tham dự của 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việc được lựa chọn tổ chức sự kiện lớn quy mô quốc tế, thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực tổ chức sự kiện, môi trường phát triển và vị thế ngày càng được khẳng định của Quảng Ninh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Quảng Ninh phối hợp cùng Cục Điện ảnh tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và Tuần phim chào hè năm 2026 (diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5/2026).

Ngoài ra, Quảng Ninh còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Chương trình nghệ thuật chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1936-2026) và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chương trình nghệ thuật “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm"; Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026, Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới; Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc; Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 tại Quảng Ninh; các giải đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X…

Chị Nguyễn Thị Hương (phường Hạ Long) cho biết: Quảng Ninh những năm gần đây có sự phát triển mạnh, sôi động ở các mùa trong năm. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên, di sản, Quảng Ninh rất đổi mới trong làm du lịch, phát triển văn hóa. Ngày càng nhiều sự kiện quốc tế và trong nước được tổ chức tại Quảng Ninh, gần đây là sự kiện khai mạc Hoa hậu thế giới, khiến Quảng Ninh sôi động hơn, tạo nhiều thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch…

Để gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách, Sở VH-TT&DL đã triển khai sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh với tour “Bảo tàng đêm - Hành trình di sản”; Không gian văn hóa đọc “Đọc sách giữa kỳ quan” và dịch vụ phụ trợ ban đêm; hoạt động nghệ thuật, chiếu phim và trải nghiệm văn hóa - di sản.

Các xã, phường, đặc khu cũng tổ chức 130 chương trình, hoạt động, tạo ấn tượng, khẳng định sự chủ động của địa phương, doanh nghiệp trong tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí quy mô… Các sự kiện góp phần làm mới sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại và du lịch của tỉnh.

Với những nỗ lực nói trên, trong 7 tháng năm 2026 Quảng Ninh đã đón tổng số hơn 15,1 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch ước đạt 44.310 tỷ đồng. Trong đó, khách nội địa gần 12 triệu lượt, khách quốc tế hơn 3,1 triệu lượt, khách lưu trú trên 5,6 triệu lượt, tiếp tục khẳng định sức hút và thương hiệu điểm đến Quảng Ninh.

Hiện Quảng Ninh cũng đang triển khai quy trình sản xuất phim hoạt hình tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh và hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh, con người Quảng Ninh để báo cáo Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng NSNN xem xét, cho ý kiến trình UBND phê duyệt. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất chủ trương sản xuất bộ phim tài liệu về Quảng Ninh nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa và những thành tựu nổi bật của tỉnh trong thời kỳ đổi mới. Qua đó, góp phần hiện thực mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và lan tỏa giá trị di sản Quảng Ninh.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đặc biệt là chuỗi các sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và Quốc khánh (2/9). Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án “Bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long”.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu chuyển hóa hệ thống di sản thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên mới chủ yếu dựa vào KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kinh tế di sản trở thành cấu phần quan trọng của nền kinh tế sáng tạo; đóng góp từ khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và vịnh Bái Tử Long vào GRDP của Quảng Ninh chiếm tỷ trọng cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy hơn nữa công nghiệp văn hóa Quảng Ninh.