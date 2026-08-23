Nhớ về Quảng Ninh

Bài thơ “Nhớ về Quảng Ninh” của Nguyễn Đức Thọ là một bức tranh giàu màu sắc về vùng đất địa đầu Đông Bắc – nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người đặc sắc. Với thể thơ lục bát biến thể, tác giả dẫn người đọc đi qua những địa danh thân thuộc của Quảng Ninh: từ Bạch Đằng, Yên Tử, Đông Triều, Hạ Long đến Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô… Mỗi vùng đất hiện lên không chỉ bằng cảnh sắc mà còn gắn với một lớp trầm tích lịch sử, một nét văn hóa và một tình cảm riêng.

Điểm nổi bật của bài thơ là sự đan xen hài hòa giữa niềm tự hào về truyền thống và khát vọng hướng tới tương lai. Bạch Đằng gợi nhắc những chiến công hiển hách của cha ông; Yên Tử ngân vang tinh thần Trúc Lâm và chiều sâu văn hóa tâm linh; Đông Triều hiện lên với dấu tích đế vương; Hạ Long là kỳ quan biển trời; còn Đất Mỏ được khắc họa qua hình ảnh “màu áo thợ”, biểu tượng cho sức lao động, tinh thần “đồng tâm” của những người thợ mỏ. Từ lịch sử đến hiện tại, từ núi rừng đến biển đảo, tác giả đều tìm thấy một mạch nguồn chung: tình yêu quê hương và niềm tin vào sức sống Quảng Ninh.

NHỚ VỀ QUẢNG NINH

Nguyễn Đức Thọ

Bạch Đằng còn dậy hồn sông núi

Yên Tử còn ngân gửi chuông thiền

Biển xanh ôm lấy non tiên

Tụ nên đất Mỏ vững niềm tin yêu.

Phát vương nghiệp Đông Triều còn sáng

Đất An Sinh nền tảng đế vương

Bao đời bồi đắp quê hương

Địa linh sinh bậc hiền lương giúp đời.

Non Yên Tử mây trời quyện gió

Chuông Trúc Lâm vọng tỏ ngàn xanh

Thiền tâm soi sáng phúc lành

Cho tâm kết nụ, chồi xanh muôn đời.

Bạch Đằng vọng tiếng xưa: “Sát Thát”

Bãi cọc vang khúc hát thuỷ chung

Sóng đưa lịch sử về cùng

Ngàn năm còn tỏa hào hùng nước non.

Đại ngàn núi, đất, người son sắt

Suối ngàn reo khúc hát tình quê

Rừng xanh ôm bóng bản thề

Bao người gìn giữ sơn khê nghĩa tình.

Kỳ quan dựng tạo hình mây nước

Sóng Hạ Long hẹn ước thanh bình

Phố phường rực ánh bình minh

Cánh buồm đón khách nghĩa tình năm châu.

Đất Mỏ bừng xanh màu áo thợ

Sức đồng tâm thắp lửa tương lai

Bao đời son sắt dặm dài

Cho than sáng lửa ngày mai hoá rồng.

Rừng quế tỏa hương đồng trong gió

Trăng ngàn còn soi sáng tỏ tình quê

Keo xanh phủ bóng xuân về

Nghĩa tình bản thượng bốn bề nở hoa.

Tiên Yên cổ khách qua lưu bước

Xanh bốn mùa sông trước núi sau

Ngã ba gìn giữ sắc màu

Tày, Kinh, Sán Chỉ, Dao cầu ấm no.

Biên cương phủ mây đo lau trắng

Cột mốc thiêng mưa nắng giữ trời

Đường tuần in dấu chân người

Vững bền phên giậu giữ tươi nụ cười.

Đầm Hà đất với người dũng đảm

Tiếng chèo vang trên thảm biển xanh

Mùa gieo, ươm giống đất lành

Ấm no, gìn giữ quả dành mai sau.

Hải Hà mở muôn màu kinh tế

Biển gọi thuyền đâu kể khơi xa

Đường vui nối những miền xa

Vươn cùng nhịp sống chan hòa niềm tin.

Móng Cái vững, giữ gìn cửa ngõ

Bắc cầu thương sáng rõ gần xa

Biên cương vang mãi khúc ca

Nghĩa tình bè bạn giao hòa biên cương.

Vân Đồn vọng hồn thương cảng cũ

Sóng bạc còn ru giấc biển khơi

Khát khao cất cánh muôn đời

Vươn tầm biển lớn rạng ngời quê hương.

Cô Tô sóng hát vương ghềnh đá

Hải âu nghiêng cánh tả trời xanh

Tiền tiêu giữ biển yên lành

Cho màu cờ đỏ thắm xanh biển trời.

Muôn miền cùng tụ nơi Đất Mỏ

Một dải xanh, lan toả biển trời

Chung tay dựng nghiệp muôn đời

Viết trang sử mới rạng ngời Quảng Ninh.

Cẩm Phả, tháng 8/2026.