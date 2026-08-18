Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực II Đồng bằng sông Hồng lần thứ 30

Sáng 18/8, tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực II (Đồng bằng sông Hồng) lần thứ 30 năm 2026. Tham dự triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Ánh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo hoạ sĩ, công chúng trong và ngoài tỉnh.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 200 tác phẩm của 200 hoạ sĩ, nhà điêu khắc là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên và cộng tác viên Hội Mỹ thuật đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và TP Hải Phòng. Đơn vị chủ nhà Quảng Ninh có 23 tác phẩm của 23 hoạ sĩ, nhà điêu khắc được trưng bày trong triển lãm dịp này.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chào mừng.

Các tác phẩm tập trung vào đề tài lịch sử, cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… với những tìm tòi, sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu mang bản sắc riêng.

Triển lãm là hoạt động thường niên có truyền thống lâu đời của giới họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ thị giác thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực. Triển lãm lần thứ 30 này đánh dấu cột mốc quan trọng, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Ninh trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô khu vực.

Ban Tổ chức tặng thưởng cho các tác giả đoạt giải.

Việc đăng cai tổ chức tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh, một không gian văn hóa hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trưng bày, bảo quản tác phẩm và đón tiếp đông đảo công chúng, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa nghệ thuật của Quảng Ninh, thúc đẩy du lịch văn hóa và khẳng định vị thế của tỉnh trong hệ thống các hoạt động mỹ thuật toàn quốc.

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các hội VHNT Quảng Ninh.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm.

Tại Triển lãm, Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải trong tổng số 200 tác phẩm được trưng bày. Kết quả chung cuộc, có 2 giải B (không có giải A), 1 giải C và 5 giải khuyến khích đã được trao. Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng tặng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương và giới thiệu các tác phẩm đề nghị xét giải thưởng của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ phục vụ công chúng và du khách tại Bảo tàng Quảng Ninh đến hết ngày 3/9/2026.