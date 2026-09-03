Khởi kiện bảo vệ lợi ích công, doanh nghiệp phải nộp hơn 589 triệu đồng tiền thuế

Chiều 3/9, TAND khu vực 3 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án dân sự “Kiện đòi tài sản công (tiền nợ thuế) do Viện KSND khu vực 3 khởi kiện.

Vụ án liên quan tới Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Bình Quyên (trụ sở tại phường Mông Dương, Quảng Ninh) không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, dẫn đến nợ đọng thuế kéo dài, ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước trong việc bảo đảm nguồn thu ngân sách. Số tiền thuế còn nợ tạm tính đến ngày 31/5/2026 là hơn 460 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Viện KSND khu vực 3 đã thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự công ích và tiến hành xác minh, làm việc với người đại diện theo pháp luật của Công ty; đồng thời, ban hành quyết định yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Bình Quyên chấm dứt hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, hết thời hạn theo quy định, phía Công ty vẫn chưa chấp hành. Viện KSND khu vực 3 đã kiến nghị Thuế cơ sở 3 khởi kiện.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 công bố quyết định khởi kiện tại phiên tòa.

Sau khi cơ quan Thuế có ý kiến đề nghị Viện KSND tiến hành khởi kiện để bảo vệ lợi ích công, Viện KSND khu vực 3 quyết định khởi kiện, đề nghị TAND khu vực 3 tuyên buộc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bình Quyên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế còn nợ theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa công khai, đại diện doanh nghiệp trình bày về tình hình hoạt động, những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời đưa ra lộ trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ và ý kiến của các bên, TAND khu vực 3 - Quảng Ninh đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện KSND khu vực 3, tuyên buộc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Bình Quyên phải nộp đầy đủ số tiền thuế còn nợ và tiền chậm nộp thuế đến thời điểm xét xử, tổng cộng hơn 589 triệu đồng.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Việc đưa vụ án dân sự về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền thuế còn nợ ra xét xử là một trong những trường hợp cụ thể triển khai cơ chế Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Qua đó góp phần làm rõ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và nâng cao hiệu quả thực thi cơ chế khởi kiện dân sự công ích trong thực tiễn.

Minh Hiền