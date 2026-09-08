Quảng Ninh thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư từ Hà Lan

Sáng 8/9 (giờ địa phương), tại thành phố The Hague, Hà Lan, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tiếp và làm việc với Đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến thông tin tới Đại sứ Ngô Hướng Nam những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quảng Ninh, đặc biệt là những định hướng phát triển trong không gian mới sau khi Quảng Ninh trở thành thành phố.

Hiện dòng vốn FDI đầu tư trên địa bàn thành phố đạt trên 17 tỷ USD với hơn 250 dự án của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, khu vực châu Âu hiện mới có 14 dự án của 5 quốc gia, với tổng vốn đăng ký trên 2,7 tỷ USD; trong đó Hà Lan mới có 1 dự án. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cho rằng kết quả thu hút đầu tư từ khu vực châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển của thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh tại buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, thành phố Quảng Ninh mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan hỗ trợ kết nối với Cảng Rotterdam và các doanh nghiệp, tổ chức của Hà Lan có thế mạnh về cảng biển, logistics; các đối tác có năng lực về quản trị, số hóa hoạt động cảng, vận tải đa phương thức để trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng biển và logistics của Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan có thế mạnh về quản lý nước, công nghệ môi trường, bảo vệ bờ biển và thích ứng với biến đổi khí hậu; qua đó trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các giải pháp phù hợp trong thoát nước, chống ngập, xử lý nước, bảo vệ môi trường biển và khu vực ven biển. Đồng thời, giới thiệu, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp Hà Lan có nhu cầu đầu tư, kinh doanh, hợp tác tại Việt Nam với thành phố Quảng Ninh.

Chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao tầm nhìn, tư duy đổi mới và sự chủ động của thành phố trong tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế.

Chúc mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao tầm nhìn, tư duy đổi mới và sự chủ động của thành phố trong tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến và thu hút đầu tư quốc tế.

Đại sứ cho biết, quan hệ Việt Nam - Hà Lan đang ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều doanh nghiệp Hà Lan có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Với những lợi thế về vị trí địa kinh tế, hạ tầng, cảng biển, logistics, công nghiệp, du lịch và kinh tế biển, Quảng Ninh là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng để thu hút dòng vốn và công nghệ từ Hà Lan.

Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ phát huy vai trò cầu nối, tận dụng các mối quan hệ và mạng lưới đối tác để hỗ trợ quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh, kết nối các doanh nghiệp Hà Lan đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố.

Đoàn công tác thành phố dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Nhân dịp chuyến công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.