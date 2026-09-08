Hoan nghênh tập đoàn Hàn Quốc phát triển xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Chey Tae-Won, Chủ tịch Tập đoàn SK (Hàn Quốc). (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của tập đoàn trong bức tranh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc; và cho biết, những năm qua, SK không chỉ là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, đi đầu trong nhiều lĩnh vực đầu tư chiến lược của Việt Nam như năng lượng sạch, công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bao gồm: công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới cái mục tiêu phát triển xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won cho biết, tập đoàn SK đã có mặt khá lâu tại Việt Nam và hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Hiện tập đoàn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm cơ hội mở rộng đầu tư các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và các lĩnh vực vừa là thế mạnh của Tập đoàn, vừa phù hợp định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Ông Chey Tae-won đồng thời đề xuất kế hoạch triển khai dự án Trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn theo mô hình AI Factory tại Việt Nam. Đồng thời báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về kế hoạch tổ chức sự kiện Diễn đàn Hà Nội vào thời điểm thích hợp với sự tham dự của các học giả, doanh nghiệp có ảnh hưởng trao đổi về phương hướng phát triển các ngành công nghiệp tương lai như AI và năng lượng tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tập đoàn SK, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng tăng trưởng rất cao trong thời gian tới, vì thế đã đến lúc cần nhìn nhận các giai đoạn và con đường phát triển rõ ràng hơn. Việc đầu tư cho phát triển năng lượng và trí tuệ nhân tạo chính là nền tảng để xây dựng mô hình tăng trưởng ổn định nhưng có tốc độ nhanh. Thúc đẩy phát triển các lĩnh vực trọng yếu khác và đưa các nhà đầu tư chiến lược đến Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng lớn.

Việt Nam đang hướng tới xây dựng mô hình phát triển bền vững nhưng với tốc độ nhanh để đạt tăng trưởng hai con số, do đó bảo đảm năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI là đột phá.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam của tập đoàn. Cho biết đây là lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và phù hợp định hướng đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh đề xuất tổ chức Diễn đàn Hà Nội của Tập đoàn SK tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, năng lượng và công nghệ cao và cho biết sẽ giao các cơ quan liên quan trao đổi, nghiên cứu và phối hợp tổ chức.

* Tại cuộc tiếp Tập đoàn Samsung Điện tử Hàn Quốc, ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao Samsung Điện tử Hàn Quốc kiêm Tổng Giám đốc điều hành cho biết, hiện Hàn Quốc đang là đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Để có được kết quả này, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò rất lớn trong việc xây dựng nền tảng chính sách ổn định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Roh Tae Moon, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung Điện tử (Hàn Quốc). (Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN)

Từ sau năm 2008, khi Samsung chính thức đầu tư vào Việt Nam, Samsung đã cùng đồng hành, cùng tăng trưởng và phát triển với Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn Samsung luôn cho rằng: thành công và phát triển của Việt Nam chính là thành công và phát triển của Samsung.

Đánh giá cao Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mới ban hành gần đây, theo ông Roh Tae Moon những chính sách tốt này muốn phát huy hiệu quả thì trong quá trình lập pháp và thực thi, việc lắng nghe, phản ánh ý kiến của các doanh nghiệp là điều quan trọng nhất.

Theo ông, dù chính sách có tốt đến mấy, nhưng trong quá trình thực hiện có phát sinh khoảng cách khác so với thực tiễn của doanh nghiệp thì cũng sẽ làm mất đi ý nghĩa của chính sách đó.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thực chất, có tính lan tỏa mạnh mẽ của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với tổng số vốn khoảng 102 tỷ USD, trong đó phần lớn là của Tập đoàn Samsung. Samsung có những nhà máy ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian vừa qua đã đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước của Việt Nam, giải quyết việc làm, lao động cũng như đóng góp an sinh xã hội; hy vọng Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư mở rộng, bảo đảm sự phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới theo kế hoạch chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn có những chính sách ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Samsung.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết số 10 ban hành nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư. Từ Nghị quyết này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành những cơ chế, chính sách mới trên tinh thần thu hút nhiều nhà đầu tư ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

Quá trình thể chế hóa Nghị quyết, Quốc hội Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp về nội dung này; hoan nghênh và khích lệ tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn phù hợp định hướng phát triển của Việt Nam.