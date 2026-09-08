Đoàn Quảng Ninh nghiên cứu kinh nghiệm chống ngập hiện đại của Hà Lan

Trong chuyến thăm, làm việc tại Hà Lan, chiều 8/9, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát, tìm hiểu hệ thống cổng chắn bão lụt De Maeslantkering. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đoàn công tác TP Quảng Ninh nghe đơn vị quản lý trao đổi thông tin về công trình chống bão lụt.

Được đưa vào vận hành từ năm 1997, De Maeslantkering là một trong những công trình kiểm soát nước và phòng, chống lũ nổi tiếng của Hà Lan. Công trình gồm hai cánh cửa chắn nước khổng lồ, được thiết kế để đóng lại khi xuất hiện nguy cơ nước biển dâng do bão, góp phần bảo vệ khu vực dân cư và các hoạt động kinh tế trước nguy cơ ngập lụt từ Biển Bắc.

De Maeslantkering là một bộ phận quan trọng trong hệ thống đê, đập và các công trình thủy lợi quy mô lớn của Hà Lan. Trong điều kiện thời tiết bình thường, hai cánh cửa được mở, bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy và việc ra vào cảng. Đặc biệt, khi xuất hiện nguy cơ bão lớn, nước biển dâng cao, hệ thống điều khiển tự động sẽ kích hoạt quá trình đóng cửa, ngăn nước biển tràn vào khu vực nội địa, qua đó góp phần bảo vệ cảng biển, hệ thống giao thông, các khu công nghiệp và khu dân cư.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, cùng đoàn công tác khảo sát thực tế hệ thống cổng chắn bão lụt tại Hà Lan.

Khảo sát thực tế tại công trình, đồng chí Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, nước biển dâng, triều cường và mưa lớn do bão có thể gây ngập tại một số khu vực, yêu cầu chủ động nghiên cứu các giải pháp phòng, chống ngập, thích ứng với biến đổi khí hậu đối với thành phố Quảng Ninh ngày càng cấp thiết.

Theo đồng chí, chuyến khảo sát hệ thống công trình chống ngập của Hà Lan có ý nghĩa thiết thực, giúp thành phố có thêm góc nhìn và kinh nghiệm trong công tác trị thủy, quy hoạch hệ thống thoát nước và ứng dụng khoa học công nghệ vào phòng, chống ngập. Những kinh nghiệm trong thiết kế, vận hành các công trình kiểm soát nước, đặc biệt là việc kết hợp giữa hạ tầng thủy lợi, công nghệ tự động hóa và quy hoạch đô thị, là những nội dung thành phố có thể nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xử lý các điểm có nguy cơ ngập tại khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trong đoàn công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Hà Lan có kinh nghiệm trong lĩnh vực thoát nước, kiểm soát nước và phòng, chống ngập. Qua đó, nghiên cứu khả năng hợp tác, tiếp nhận, ứng dụng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Quảng Ninh, góp phần nâng cao năng lực chống chịu của đô thị trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thành Công