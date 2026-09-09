Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch V. Matvienko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam - người bạn truyền thống, tin cậy và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; khẳng định Hội đồng Liên bang ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Bà Matvienko chúc mừng những thành tựu mọi mặt mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự đóng góp của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch V. Matvienko chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; thông tin với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc Hội đồng Liên bang cùng Quốc hội Việt Nam đã triển khai thực hiện các cam kết, thỏa thuận ở cấp cao nhất, cũng như các định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu trong cuộc gặp tại Hội đồng Liên bang tháng 5/2025; đặc biệt là hai cơ quan lập pháp đã phối hợp trong công tác lập pháp, kịp thời phê chuẩn các văn kiện giữa hai nước để tạo thuận lợi phát triển các lĩnh vực hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch V. Matvienko và Hội đồng Liên bang đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; mong muốn tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đưa quan hệ bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao; trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp được duy trì thường xuyên trên các kênh và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Hội đồng Liên bang Nga, cá nhân Chủ tịch Valentina Matvienko trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước; đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương; tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.

Chủ tịch V. Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc triển khai các định hướng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Khẳng định hợp tác địa phương là một trong những hướng đi có nhiều dư địa góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên phát huy hiệu quả các quan hệ địa phương đã được thiết lập, đồng thời tích cực kết nối, hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới; khuyến khích lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi trực tiếp để xác định các dự án cụ thể, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Chủ tịch V. Matvienko khẳng định tình cảm giữa nhân dân Nga và Việt Nam được hình thành qua nhiều thế hệ và cần tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ; ủng hộ việc tăng cường trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu thanh niên, thúc đẩy việc học tiếng Nga tại Việt Nam và tiếng Việt tại Nga. Đánh giá Việt Nam là điểm đến ngày càng được người dân Nga quan tâm, Chủ tịch Hội đồng Liên bang cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa hợp tác văn hóa, du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế nghị viện đa phương, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia; mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, cũng như giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch V. Matvienko sớm sang thăm Việt Nam vào cuối năm 2026. Chủ tịch Hội đồng Liên bang V. Matvienko gửi lời thăm hỏi và bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Duma Quốc gia đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào thời gian phù hợp.