Phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc

Với quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình”, trong các cuộc tiếp đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp Hàn Quốc chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định.

Tiếp ông Moon Hyuk-soo, Giám đốc điều hành LG Innotek, chiều 8/9, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn LG tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng hàng đầu trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu-phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị LG tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.

Cùng với đó, Tập đoàn tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk-soo nhấn mạnh: kết quả đầu tư tại Việt Nam trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng từ môi trường chính trị, kinh tế ổn định cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam và chính quyền các địa phương.

Tại buổi tiếp, đại diện Tập đoàn LG đã chia sẻ về các dự án đang triển khai tại Việt Nam; những định hướng sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới đồng thời đề xuất một số kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao.

Tập đoàn kiến nghị các cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp với quy mô và tính chất của từng dự án đầu tư; tiếp tục duy trì các chính sách khuyến khích đối với dự án công nghệ cao, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và có khả năng triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam, Giám đốc điều hành LG Innotek Moon Hyuk-soo cho biết, Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đồng thời phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

*Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội tiếp ông Dong-Bin Shin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh của Lotte tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên, nhất là phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ.

Theo Chủ tịch Quốc hội các công trình như Lotte Center Hanoi và Lotte Mall West Lake Hanoi đã trở thành những điểm nhấn kiến trúc, thương mại và dịch vụ của thủ đô, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc Lotte phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại nhiều địa phương của Việt Nam. Sự hiện diện của Tập đoàn tại các địa phương góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo thêm cơ hội việc làm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Lotte tiếp tục phát huy các thế mạnh, kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn để mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là phát triển hạ tầng đô thị thông minh gắn với các giải pháp thúc đẩy, nâng cao tầm ngành du lịch Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lotte coi Việt Nam là địa bàn chiến lược đầu tư hàng đầu, là cứ điểm quan trọng của Tập đoàn tại khu vực ASEAN; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả các dự án quy mô lớn đã và đang thực hiện tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với việc mở rộng quy mô đầu tư, Lotte cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Dong-Bin Shin khẳng định Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển của Lotte.

Theo Chủ tịch Lotte, Tập đoàn bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 1996. Trong gần 30 năm qua, Lotte từng bước mở rộng hoạt động tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như trung tâm thương mại, khách sạn, thực phẩm, bán lẻ và dịch vụ. Hiện Lotte có khoảng 20 công ty thành viên đang hoạt động tại Việt Nam, với doanh thu hơn 1.000 tỷ won.

Đánh giá cao tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, dịch vụ và phát triển các khu đô thị hiện đại, Chủ tịch Lotte mong muốn từ những mô hình đã triển khai thành công tại Việt Nam có thể tiếp tục hình thành các mô hình phát triển mới, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy sự phát triển của các khu thương mại, đô thị.

Chủ tịch Lotte khẳng định Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tăng cường các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động lâu dài, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lotte tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, mở rộng đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, bảo đảm hiệu quả kinh tế đi đôi với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Lotte sẽ tiếp tục thành công tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.