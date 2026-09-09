Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10/9 (1955-2026) Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh: Cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển (10/91955-10/9/2026), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Phát huy truyền thống đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong những năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng được đổi mới cả về nội dung và phương thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức bộ máy của Mặt trận được đổi mới theo hướng tinh gọn, thống nhất, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc các địa phương tổ chức lại bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong mô hình tổ chức chính quyền mới



Tại Quảng Ninh, từ khi vận hành theo mô hình mới, Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố được tổ chức trên cơ sở hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Cơ cấu hiện nay gồm Ban Thường trực và 10 phòng, ban chuyên môn.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, kiểm tra công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố tại phường Đông Mai (tháng 8/2026).

Ở cơ sở, Mặt trận được tổ chức tại 54 xã, phường, đặc khu, tạo mạng lưới liên thông tới khu dân cư. Việc hợp nhất lĩnh vực tương đồng, giảm đầu mối trung gian tạo nền tảng để công tác tham mưu, phối hợp và triển khai nhiệm vụ thống nhất hơn.

Sau Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XIII, Ban Thường trực đã phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Chủ tịch; phân công thành viên phụ trách 54 xã, phường, đặc khu. Các ban chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng xây dựng kế hoạch theo yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã ký quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030 với UBND thành phố; chương trình phối hợp truyền thông cùng Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; quy chế phối hợp với Đoàn ĐBQH thành phố, Thường trực HĐND thành phố giai đoạn 2026-2031. Các đầu mối được đặt trong nhịp điều hành chung, đưa hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động thành chương trình, sản phẩm cụ thể, phát huy sức mạnh của các tổ chức thành viên.

Cán bộ MTTQ, Đoàn Thanh niên xã Tiên Yên trực tiếp hướng dẫn người dân thôn Phong Dụ sử dụng hệ thống giải quyết TTHC trực tuyến.

Hiệu quả của mô hình mới thể hiện ở khả năng tuyên truyền, tạo đồng thuận. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các kênh cấp thành phố đăng hơn 678 tin, bài trên nền tảng số, gồm 134 tin, bài trên cổng thông tin thành phần, 424 tin, bài trên fanpage "Mặt trận Quảng Ninh" và gần 120 tin, bài trên zalo mini app “Mặt trận Quảng Ninh số”; phối hợp sản xuất 6 chuyên mục “Đại đoàn kết” trên sóng truyền hình thành phố. Truyền thông cộng đồng kết hợp cùng báo chí, thông tin cơ sở và mạng xã hội đã giúp thông tin chính thống gần dân hơn.

Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong hiệp thương, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Toàn hệ thống đăng tải hơn 18.300 tin, bài, hình ảnh, video, infographic; loa cơ sở phát trên 115.000 lượt. Hiệp thương thống nhất danh sách 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, 93 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 1.859 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,98%, phản ánh sự đồng thuận từ cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Kết nối lòng dân, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và tập hợp ý kiến nhân dân, qua đó củng cố, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân được phát huy. 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tiếp nhận 44 đơn thư, phân loại, xử lý theo thẩm quyền; tham gia tiếp công dân, đối thoại về bồi thường, GPMB. Mặt trận nắm tình hình tại địa bàn có vấn đề về nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp; khảo sát Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Phản ánh từ cơ sở được tổng hợp, kiến nghị, theo dõi giải quyết.

Công tác giám sát, phản biện xã hội hướng vào vấn đề người dân quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã góp ý 109 lượt dự thảo, văn bản; phối hợp tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút 6.259 cử tri tham gia theo dõi. Qua đó, Mặt trận đưa tiếng nói của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Ở lĩnh vực an sinh, sức mạnh phối hợp được chuyển hóa thành sẻ chia. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tiếp nhận trên 19,3 tỷ đồng; phân bổ, hỗ trợ trên 2,4 tỷ đồng. Quỹ Cứu trợ thành phố tiếp nhận trên 2,7 tỷ đồng, chi trên 3,1 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực chăm lo cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, công nhân, nông dân, phụ nữ, trẻ em, nhóm yếu thế; hỗ trợ sinh kế, khuyến học, nhân đạo, từ thiện…

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Tu tặng cờ Tổ quốc, thùng rác, cây phơi quần áo cho hội viên khu phố Hà Phong 8.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được làm mới theo hướng có địa chỉ, có sản phẩm. Tại khu dân cư, vai trò tự quản của Ban công tác Mặt trận được phát huy qua các mô hình ANTT, bảo vệ môi trường, PCCC, gia đình văn hóa, khu dân cư hạnh phúc…

Bà Vũ Thị Hoài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ba Chẽ, cho biết: MTTQ xã triển khai các mô hình, phong trào đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, lấy hiệu quả và sự đồng thuận làm thước đo. Từ đó khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số đang mở thêm không gian để Mặt trận gần dân hơn. Tỷ lệ văn bản điện tử phát hành qua hệ thống điều hành tác nghiệp của Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố tăng từ 79% lên 91%; phòng họp không giấy, hội nghị trực tuyến, chữ ký số và hồ sơ điện tử được duy trì. Thành Đoàn tổ chức trên 450 lớp “Bình dân học vụ số”; Hội Nông dân hỗ trợ 8.329 hội viên sử dụng nền tảng “Nông dân Việt Nam”; Hội LHPN cập nhật 98% dữ liệu hội viên; Hội Cựu chiến binh hướng dẫn kỹ năng số cho 2.860 cán bộ, hội viên.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục hoàn thiện quy chế, chuẩn hóa dữ liệu, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện; lựa chọn vấn đề thiết thân như an sinh, đất đai, GPMB, tái định cư, môi trường, cải cách hành chính. Đồng thời, nâng hiệu quả Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, nhân rộng mô hình “Bình dân học vụ số”, xây dựng cơ quan số, cán bộ số, hội viên số, khu dân cư số…

Tại Hội nghị lần thứ 3 của Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, toàn thành phố quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và bước vào giai đoạn phát triển mới khi Quảng Ninh trở thành thành phố, MTTQ các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển và huy động sức mạnh nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố…

MTTQ thành phố đang tiếp tục làm vững chắc nhịp cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân, để Quảng Ninh vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.