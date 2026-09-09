Thư khen các lực lượng tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn thành phố Quảng Ninh

Với lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ninh đã nỗ lực hoàn thành sớm các nhiệm vụ trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trân trọng những đóng góp ấy, ngày 5/9/2026, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, đã gửi Thư khen ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các lực lượng tham gia Chiến dịch. Báo và Phát thanh truyền hình thành phố Quảng Ninh trân trọng đăng tải toàn văn Thư khen của đồng chí Bí thư Thành uỷ.

THƯ KHEN

Thân ái gửi: Các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Các đồng chí thân mến!

Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trước lịch sử, trước các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ; là “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo nhân dân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt triển khai, làm việc với cường độ cao, “Chiến dịch 500 ngày đêm” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực.

Chỉ sau 70 ngày phát động, Quảng Ninh đã hoàn thành 100% việc quy tập mộ liệt sĩ vào Nghĩa trang Liệt sĩ, khai quật, lấy mẫu đối với 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn; đồng thời thu nhận hơn 3.200 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, góp phần tạo lập hệ thống dữ liệu sinh phẩm quan trọng, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, về đích sớm hơn 100 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 310 ngày so với kế hoạch của Trung ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tham gia thực hiện nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng này. Đây không chỉ là kết quả của một chiến dịch, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, góp phần bồi đắp niềm tin, giáo dục truyền thống cách mạng và củng cố sức mạnh đoàn kết trong nhân dân. Qua đó tiếp tục khẳng định phẩm chất, nghĩa tình, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và sức mạnh con người Quảng Ninh trong thời kỳ mới.

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để tiếp tục công tác giám định, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm, nghĩa tình và sự tri ân sâu sắc, những thành quả của “Chiến dịch 500 ngày đêm” sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần đưa ngày càng nhiều liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình và đồng đội.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc; chung sức, đồng lòng, quyết tâm

xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Chào thân ái và quyết thắng!

Quản Minh Cường

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy,

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh