Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào Cộng sản thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người bạn lớn của nhân dân Nga. Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh, là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga, được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười hiền hậu. Trên chân đế của tượng đài có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”- câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh ở Moskva. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

* Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh.

Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh nằm trang nghiêm tại Vườn Alexander, bên bức tường phía tây của Điện Kremlin, được khánh thành vào ngày 8/5/1967, là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945).

Đài tưởng niệm gồm một khối đá porphyry đỏ sẫm, trang trí bằng cành nguyệt quế và mũ sắt đặt trên lá cờ bằng đồng. Phía trước là ngôi sao 5 cánh bằng đá labradorite, từ trung tâm phát ra Ngọn lửa Vĩnh cửu, tượng trưng cho ký ức bất diệt về những người đã ngã xuống. Dưới ngọn lửa là dòng chữ bằng đồng: Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử.

Từ năm 1997, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hằng giờ tại đây, thay cho vị trí cũ trước Lăng Lenin. Nghi lễ trở thành biểu tượng trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách và người dân đến thăm, tưởng niệm.