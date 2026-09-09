Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga M. Mishustin

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga, chiều 8/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga M.Mishustin.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Thủ tướng M. Mishustin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Nga.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được hai bên coi trọng, Thủ tướng Nga tin tưởng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác song phương thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Nga; cảm ơn lãnh đạo, Chính phủ và nhân dân Nga đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu; trân trọng chuyển lời của Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng M. Mishustin sang thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao; đề nghị hai Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực hợp tác, từ thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt trong thời gian qua, những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được lãnh đạo hai bên nêu trước đây đều có các bước tháo gỡ, cải thiện. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác mới, tổ công tác chuyên ngành mới trong các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế-thương mại, cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Sau thành công của Tập đoàn TH, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga và khuyến khích các doanh nghiệp Nga đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương, Thủ tướng Nga cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển, đường hàng không.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư; có các giải pháp phù hợp đối với những vấn đề thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga.

Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) mà Nga là một thành viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước EAEU mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam-Nga. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng M. Mishustin nhất trí khoa học-công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng trở thành một động lực mới cho quan hệ song phương; cho rằng cần nâng tầm hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ y sinh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tận dụng thế mạnh của Nga về khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ, gắn với nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam; đề nghị phía Nga quan tâm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và truyền thống quan hệ hai nước.

Thủ tướng M. Mishustin bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống V.Putin sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, xác định những định hướng chiến lược quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới; khẳng định Chính phủ Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất, chuyển định hướng chính trị thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể.