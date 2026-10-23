Ligue 1: Trận PSG - Lyon bị hoãn một ngày do biểu tình ở Paris

Ban tổ chức Giải vô địch bóng đá Pháp (Ligue 1) ngày 23/10 thông báo trận đấu giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Lyon sẽ được chuyển từ ngày 25 sang tối 26/10 theo yêu cầu của cảnh sát Paris. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lực lượng an ninh thủ đô nước Pháp phải tập trung ứng phó với các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến diễn ra cuối tuần này.

Cầu thủ Vitinha của PSG ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận đấu với Barcelona thuộc vòng phân hạng Champions League tại Paris, Pháp. Ảnh: AP.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP), trận đấu thuộc vòng 8 Ligue 1 sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 26/10 (giờ địa phương) tại sân Parc des Princes, phía tây Paris, thay vì ngày 25/10 như lịch ban đầu.

LFP cho biết đã tiếp nhận quyết định của chính quyền cảnh sát Paris về việc không cho phép tổ chức trận đấu vào ngày 25/10 vì lý do an ninh. Việc điều chỉnh lịch nhằm giảm áp lực lên lực lượng cảnh sát khi thành phố đang chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình đông người.

Quyết định được đưa ra sau khi nước Pháp trải qua đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm vào cuối tuần trước. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã gây thiệt hại cho nhiều tòa thị chính, công trình công cộng và hàng nghìn cơ sở kinh doanh trên khắp cả nước. Nhiều cửa hàng bị đập phá, phóng hỏa, khiến người dân và các chủ cơ sở kinh doanh bức xúc trước tình trạng hỗn loạn.

Theo thống kê, khoảng 550.000 người đã tham gia 110 cuộc tuần hành trên toàn nước Pháp vào ngày 17/10 nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện học tập xuống cấp tại các trường học.

Về chuyên môn, trận PSG gặp Lyon được đánh giá là cuộc đối đầu đáng chú ý của vòng 8 Ligue 1. Trước lượt trận cuối tuần này, đương kim vô địch PSG và Lyon cùng có 14 điểm, chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.