PSG đánh bại Barcelona trong trận cầu kịch tính tại Champions League

Ngày 20/10 (giờ địa phương), Paris Saint-Germain (PSG) chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Barcelona bằng chiến thắng 4-2 đầy kịch tính, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League, bất chấp màn trình diễn kỹ thuật xuất sắc của tài năng trẻ Lamine Yamal.

Cầu thủ Vitinha của PSG ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận đấu với Barcelona thuộc vòng phân hạng Champions League tại Paris, Pháp, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với 4 bàn thắng trong 20 phút cuối, giúp PSG khẳng định sức mạnh trước đối thủ Tây Ban Nha. Sau lượt trận này, PSG và Liverpool trở thành hai đội duy nhất toàn thắng cả ba trận tại Champions League. Liverpool cũng có màn ngược dòng ấn tượng, đánh bại Villarreal với tỷ số 4-3 nhờ sự tỏa sáng của Alexis Mac Allister.

Trong cuộc đối đầu giữa PSG và Barcelona, Lamine Yamal thể hiện kỹ thuật cá nhân xuất sắc khi ghi bàn từ góc hẹp, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng giành lại lợi thế nhờ pha lập công của Vitinha, trước khi Fabian Ruiz ghi thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 4-2.

Tiền đạo Désiré Doué của PSG khẳng định đội bóng luôn duy trì tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng. Anh nhấn mạnh, các cầu thủ không bao giờ cảm thấy bất lực hay chấp nhận thất bại, vì cơ hội vẫn còn chừng nào trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu.

Dù giành chiến thắng quan trọng, PSG vẫn phải đối mặt với những lo ngại về lực lượng khi hai ngôi sao tấn công Ousmane Dembélé và Khvicha Kvaratskhelia bị chấn thương. Đội bóng thủ đô Paris có nguy cơ thiếu vắng hai cầu thủ có khả năng tạo đột biến lớn trên hàng công trong những trận đấu sắp tới.

Désiré Doué và Lucas Hernandez cũng ghi bàn cho PSG, trong khi Xavi Espart là tác giả bàn thắng còn lại của Barcelona.

Chiến thắng giúp đương kim vô địch PSG cân bằng kỷ lục của câu lạc bộ với chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp tại Champions League.

Trong khi đó, Barcelona cần nhanh chóng lấy lại phong độ trước trận El Clásico gặp Real Madrid vào Chủ nhật tới, sau khi chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa giải chấm dứt.

Huấn luyện viên Hansi Flick thừa nhận Barcelona mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu, đặc biệt ở khâu kiểm soát bóng và những tình huống để mất bóng không đáng có.

Ông cho rằng cuộc đối đầu với PSG là phép thử quan trọng, giúp Barcelona nhận diện những điểm yếu cần khắc phục để cải thiện chất lượng thi đấu.

Nhà cầm quân người Đức cũng xác nhận Rodri sẽ ra sân trong trận gặp Real Madrid vào Chủ nhật, sau khi cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị và thi đấu khoảng 30 phút cuối trận.

Trận đấu giữa PSG và Barcelona diễn ra trong bối cảnh Pháp đang chứng kiến làn sóng bất ổn xã hội nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát tăng cường hiện diện bên ngoài sân vận động nhằm bảo đảm an ninh.

Ban đầu, các cuộc biểu tình tại Pháp tập trung phản đối điều kiện học tập trong trường học, nhưng sau đó lan rộng với sự tham gia của nhiều nhóm xã hội và những yêu cầu khác nhau. Tại một số địa phương, biểu tình đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực, đốt phá và cướp bóc.