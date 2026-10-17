Ligue 1: Toulouse ghi 3 bàn trong hiệp hai, đánh bại Le Mans

Ngày 16/10 (theo giờ địa phương), Toulouse giành chiến thắng 3-0 trước Le Mans tại Giải vô địch bóng đá Pháp (Ligue 1) mùa giải 2026-2027, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của đối thủ.

Bảng xếp hạng Ligue 1 mới nhất. Ảnh minh họa do AI tạo dựng.

Trở lại giải đấu cao nhất nước Pháp sau 16 năm, Le Mans chưa thua trong ba trận sân nhà đầu tiên. Tuy nhiên, ngay phút 46, tiền đạo người Canada Jacen Russell-Rowe ghi bàn đưa Toulouse vượt lên dẫn trước.

Phút 59, tiền vệ người Na Uy Aron Dønnum nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 87, tiền đạo người Đan Mạch Casper Tengstedt ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Với thất bại này, Le Mans đã để thủng lưới ở cả bảy trận kể từ đầu mùa. Sau trận đấu, đội bóng mới thăng hạng đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, trong khi Toulouse vươn lên vị trí thứ bảy.

Giải vô địch bóng đá Pháp (Ligue 1) mùa giải 2026-2027 diễn ra từ ngày 21/8/2026 đến 29/5/2027, với sự tham gia của 18 câu lạc bộ, tranh tài qua 34 vòng đấu. Tính đến ngày 17/10, giải đang ở vòng đấu thứ 7.

Paris Saint-Germain bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch, trong khi Monaco, Lille và Rennes cũng đang cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng xếp hạng.