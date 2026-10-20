Các trận đấu Champions League tại Pháp vẫn diễn ra bất chấp làn sóng biểu tình bạo lực

Ngày 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez xác nhận trận đấu giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Barcelona tại Champions League vẫn diễn ra theo kế hoạch vào ngày 20/10, bất chấp làn sóng bạo lực trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua khiến hơn 2.000 người bị bắt giữ.

Cầu thủ Lucas Beraldo của PSG đi bóng trong trận gặp Strasbourg tại Giải vô địch bóng đá Pháp (Ligue 1), ở Strasbourg, Pháp, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện học tập tại các trường học đã thu hút hơn 500.000 người tham gia trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10. Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa, song một số nhóm quá khích đã đốt phá, cướp bóc nhiều cơ sở kinh doanh tại Paris, Lyon, Marseille và các thành phố khác.

Các vụ bạo lực cũng ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều câu lạc bộ bóng đá. Marseille thông báo tạm đóng cửa cửa hàng chính thức trên đại lộ La Canebière sau khi những người tham gia bạo loạn gây thiệt hại nghiêm trọng. Văn phòng công tố Marseille cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 101 người liên quan đến các vụ cướp phá, trong đó có 27 người chưa thành niên.

Tại miền bắc nước Pháp, câu lạc bộ Lille cũng phải đóng cửa cửa hàng ở trung tâm thành phố cho đến khi có thông báo mới do các hành vi phá hoại và cướp bóc gây thiệt hại lớn.

Trước tình hình trên, Chính phủ Pháp tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu chỉ đạo chính quyền địa phương áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực cần thiết nhằm ngăn chặn bạo lực tái diễn.

Sau cuộc họp khẩn cấp với các quan chức chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết giới chức đã xem xét khả năng hủy một số sự kiện thể thao. Tuy nhiên, trận PSG gặp Barcelona ngày 20/10 trên sân Parc des Princes vẫn diễn ra theo kế hoạch với các biện pháp an ninh tăng cường.

Trận Lille gặp Galatasaray ngày 21/10 trong khuôn khổ các giải đấu châu Âu cũng không chịu ảnh hưởng. Trong khi đó, Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL) tiếp tục duy trì kế hoạch tổ chức trận Pittsburgh Steelers gặp New Orleans Saints tại sân Stade de France vào ngày 25/10.

Huấn luyện viên PSG Luis Enrique khẳng định đội bóng không để tình hình bất ổn ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với Barcelona.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp diễn, giới chức Pháp đang nỗ lực khôi phục trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì các hoạt động thể thao quốc tế theo kế hoạch.