Luật sửa 9 luật về quân sự, quốc phòng: Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có quy định về việc bố trí Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy.

Chiều 23/8, với 472/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.

Về việc bố trí Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và bổ sung chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vào dự thảo Luật nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở.

Cơ quan soạn thảo cũng rà soát và chỉnh lý nội dung tại các điều luật liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Theo quy định hiện hành, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên do Bí thư đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, các trợ lý và nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

Về mối quan hệ giữa khu vực phòng thủ cấp tỉnh và khu vực phòng thủ cấp xã, cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa các xã liền kề và việc lấy xây dựng cấp xã là nền tảng để bảo vệ địa phương trong nội dung sửa đổi của Luật Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết khu vực phòng thủ cấp xã là thành phần trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương cùng cấp; là người chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và trong tình trạng chiến tranh.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và sự điều hành của chính quyền địa phương cùng cấp; là người chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và trong tình trạng chiến tranh.

Các bộ tư lệnh quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xác định rõ cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã liền kề, đặt dưới sự chỉ huy, điều hành thống nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, cấp xã là nơi trực tiếp quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trực tiếp sản xuất của cải vật chất, cung cấp sức người, sức của cho đất nước và là địa bàn chuẩn bị từ thời bình cho cả ba thứ quân; là nơi giành giật quyết liệt với địch; là nơi tổ chức toàn dân chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Cấp xã giữ vai trò nền tảng của chiến tranh nhân dân, bảo đảm vừa đánh địch, vừa sản xuất, là chỗ dựa quan trọng tạo thế cho các lực lượng chiến đấu. Do đó, khu vực phòng thủ được tổ chức theo địa bàn cấp tỉnh, cấp xã, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, lấy xây dựng cấp xã là nền tảng để bảo vệ địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng bảo vệ địa phương khi có tình huống.

Đối với nội dung sửa đổi Luật Phòng không nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Chính phủ đề nghị giữ nguyên theo quy định tại khoản 4 Điều 28 của Luật Phòng không nhân dân.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác hiện được khai thác, sử dụng rất phổ biến, mang lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế-xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội.

Vì vậy, Chính phủ cho rằng cần quản lý chặt chẽ từ nguồn nhập, sửa chữa, bảo dưỡng, sản xuất, kinh doanh, đăng ký, đào tạo và khai thác, sử dụng.

Chính phủ cũng đề nghị giữ quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư đối với kinh doanh tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác; động cơ, cánh quạt và các trang thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định về điều khoản chuyển tiếp, thi hành, ngôn ngữ và kỹ thuật lập pháp, bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ và khả thi.

Đối với đề nghị sửa đổi một số nội dung của Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng không nhân dân và các quy định liên quan đến quản lý thiết bị bay không người lái, Chính phủ cho rằng đây là những chính sách lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động và đề xuất cụ thể khi sửa đổi toàn diện các luật này trong thời gian tới.