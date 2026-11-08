Leeds đánh bại Tottenham trong trận đấu gây tranh cãi

Ngày 7/11 (giờ địa phương), Leeds United giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, nhờ bàn thắng của Noah Okafor ở phút 79. Trận đấu gây tranh cãi khi trọng tài không rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Leeds sau một pha phạm lỗi nguy hiểm.

Cầu thủ Mathys Tel của Tottenham Hotspur ngồi trên sân sau khi bị chấn thương trong trận đấu với Leeds United tại Giải Ngoại hạng Anh, thành phố Leeds (Anh), ngày 7/11/2026. Ảnh: AP

Hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu. Phải đến phút 79, Leeds mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Noah Okafor, cầu thủ vừa được tung vào sân thay người 97 giây trước đó.

Từ một tình huống ném biên, Dominic Calvert-Lewin đánh đầu chuyền bóng, Harry Wilson tiếp tục đưa bóng đến vị trí của Okafor. Tiền đạo này dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trước đó, ở phút 34, hậu vệ Jayden Bogle của Leeds có pha vào bóng nguy hiểm với tiền đạo Mathys Tel bên phía Tottenham. Bogle vào bóng chậm và giẫm trúng cổ chân đối phương, khiến Tel đau đớn nằm sân.

Trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR để xem xét khả năng rút thẻ đỏ đối với Bogle. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tình huống, trọng tài quyết định không truất quyền thi đấu của cầu thủ Leeds.

Mathys Tel cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng phải rời sân ít phút sau đó. Quyết định của trọng tài gây tranh cãi khi Tottenham cho rằng Leeds đáng lẽ phải thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1.

Chiến thắng này giúp Leeds chấm dứt gần 2 tháng không thắng tại Ngoại hạng Anh, đồng thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, hơn Tottenham 2 điểm.

Trong khi đó, Tottenham bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp sau giai đoạn khởi đầu mùa giải khó khăn, với 6 trận không thắng.