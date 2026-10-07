Arteta gia hạn với Arsenal đến năm 2030 sau khi giúp CLB vô địch Ngoại hạng Anh

Ngày 7/10, HLV Arsenal Mikel Arteta đã ký hợp đồng mới, qua đó tiếp tục dẫn dắt đội bóng Anh đến năm 2030, kéo dài thời gian ông gắn bó với CLB hơn một thập kỷ.

Theo tờ The Times của London, HLV 44 tuổi người Tây Ban Nha sẽ nhận mức lương 20 triệu bảng (26,4 triệu USD) mỗi năm theo hợp đồng mới.

Arteta dẫn dắt Arsenal từ tháng 12/2019 và hiện là HLV tại vị lâu nhất ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Mùa trước, Arteta giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League, chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch nước Anh, đồng thời đưa đội bóng vào chung kết Champions League.

“Chúng tôi đã xây dựng một mối quan hệ đặc biệt và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Điều thú vị là đây mới chỉ là khởi đầu cho những gì chúng tôi có thể cùng nhau đạt được”, Arteta nói trong thông báo của CLB.

Arteta từng thi đấu cho Arsenal và dành 5 năm cuối sự nghiệp cầu thủ tại đây. Hai đồng chủ tịch Stan và Josh Kroenke đánh giá ông “thấu hiểu sâu sắc các giá trị của Arsenal” và cam kết tiếp tục phát triển những thành quả mà đội bóng đã cùng nhau đạt được.

Hợp đồng cũ của Arteta sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Nếu hoàn tất hợp đồng mới, ông sẽ trở thành HLV có thời gian dẫn dắt Arsenal lâu thứ ba trong lịch sử CLB, sau Arsene Wenger và George Allison.

Trong thông báo về việc gia hạn hợp đồng với Arteta, Arsenal khẳng định mục tiêu tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn một cách bền vững, đồng thời gắn kết hơn nữa với người hâm mộ.