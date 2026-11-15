Mỗi thầy cô là một tấm gương về tinh thần sáng tạo, đổi mới

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ chính mỗi giờ lên lớp, được vun đắp bằng sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người thầy. Với sự chủ động tiếp cận những phương pháp giảng dạy mới, đội ngũ nhà giáo Quảng Ninh đang không ngừng khơi dậy niềm say mê học tập, khuyến khích học sinh phát huy tư duy sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại Trường TH&THCS Quảng La (xã Quảng La), cô giáo Hoàng Thị Dự (SN 1981), Phó Hiệu trưởng nhà trường, đã có 22 năm gắn bó với nghề giáo. Trong đó, hơn 5 năm liên tục (2021-2025) công tác tại các địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, cô càng thấu hiểu những trở ngại trong học tập cũng như hoàn cảnh của học sinh vùng cao.

Cô giáo Hoàng Thị Dự hướng dẫn học sinh lớp 5C1, Trường TH&THCS Quảng La tìm hiểu, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương qua tiết học trải nghiệm.

Cô Hoàng Thị Dự chia sẻ: Những năm công tác tại các xã Bằng Cả, Đồng Lâm (TP Hạ Long trước đây), việc đi lại xa xôi cũng khiến chính bản thân tôi gặp những khó khăn. Tuy nhiên, nhìn thấy những khó khăn của học sinh, tôi càng có thêm động lực để nỗ lực, tìm cách giúp các em tiến bộ. Điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế, sự quan tâm dành cho việc học chưa đồng đều khiến nhiều học sinh còn rụt rè, thiếu tự tin. Vì vậy, ngoài giờ lên lớp, tôi dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh, trò chuyện, lắng nghe tâm tư của các em để có cách động viên, hỗ trợ phù hợp nhằm khơi dậy động lực học tập ở mỗi học sinh.

Cùng với đó, cô Hoàng Thị Dự còn tìm tòi, nghiên cứu những cách làm nhằm đưa bản sắc văn hóa địa phương vào hoạt động giáo dục. Cô là tác giả của 5 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận có hiệu quả áp dụng cấp cơ sở và 1 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2024 với đề tài “Biện pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao góp phần phát triển du lịch cộng đồng”. Sáng kiến góp phần kết nối hoạt động giáo dục với đời sống văn hóa tại địa phương, giúp học sinh hiểu hơn về cội nguồn, trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Qua đó, các em thêm ý thức về trách nhiệm học tập, nỗ lực gìn giữ, kế thừa và lan tỏa bản sắc văn hóa trong cuộc sống hôm nay.

Tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy càng được đặt lên hàng đầu đối với mỗi giáo viên, nhất là trong môi trường có nhiều học sinh sở hữu năng lực nổi trội. Với tinh thần đó, thầy Nguyễn Tiến Hưng (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Hóa học, luôn tích cực tìm tòi, vận dụng những cách làm mới nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực của học sinh.

Thầy Nguyễn Tiến Hưng trong giờ lên lớp cho học sinh lớp 10 Hóa, trường THPT Chuyên Hạ Long.

Trong quá trình giảng dạy, thầy chú trọng tổ chức các hoạt động dạy học theo chủ đề, trải nghiệm sáng tạo, tăng cường sự tương tác và khuyến khích học sinh chủ động tiếp nhận, vận dụng kiến thức. Thầy còn tích cực khuyến khích đồng nghiệp khai thác hiệu quả các phòng học thông minh, đẩy mạnh nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia hội thi giáo viên giỏi và trao đổi chuyên môn. Việc kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên trong thành phố cũng như các trường THPT chuyên trên cả nước góp phần mở rộng cơ hội học hỏi, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của tổ.

Trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, thầy Nguyễn Tiến Hưng có 4 sáng kiến kinh nghiệm được Sở GD&ĐT thành phố Quảng Ninh công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng ở cấp cơ sở.

Những nỗ lực trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi đã góp phần đem lại kết quả tích cực cho nhà trường. Trong hai năm học gần đây, học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long giành được 14 giải học sinh giỏi quốc gia, 18 giải cấp khu vực và 44 giải cấp tỉnh môn Hóa học. Đặc biệt, năm 2025, có một học sinh xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni tổ chức tại Uzbekistan.

Tiết học STEM của cô và trò Trường THCS Ba Chẽ.

Không chỉ có cô Hoàng Thị Dự hay thầy Nguyễn Tiến Hưng, mỗi nhà trường, mỗi thầy cô giáo của Quảng Ninh đều đang chủ động đổi mới, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, Quảng Ninh luôn chú trọng phát triển đội ngũ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được bố trí đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy; 100% giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt trình độ chuẩn được đào tạo trở lên; trên 50% cơ sở giáo dục có giáo viên cốt cán đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, năng lực số và khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, từng bước nâng cao chất lượng. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, việc xây dựng môi trường giáo dục khuyến khích sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, tạo điều kiện để mỗi giáo viên phát huy năng lực, chủ động đổi mới trong công việc, thực sự trở thành tấm gương về tinh thần đổi mới, sáng tạo cho học sinh noi theo.