Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 2/11, ngành Giáo dục thành phố Quảng Ninh tổ chức phát động điểm các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 tại 20 trường học trên địa bàn. Các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố cũng đồng thời tổ chức hưởng ứng, gắn hoạt động chào mừng với phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng văn hóa học đường.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tới dự lễ phát động các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 tại Trường THCS Chu Văn An (phường Cẩm Phả) và chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, trò nhà trường.

Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam của ngành giáo dục sẽ được triển khai từ nay đến hết năm học 2026–2027. Trong đó, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 28/11. Qua đó, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo; giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa và con người Quảng Ninh.

Trường THPT Hoành Bồ tổ chức chương trình phát động với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam...

Trọng tâm của phong trào thi đua là thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bám sát chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, các nhà trường đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và ý thức, trách nhiệm công dân được chú trọng trong các hoạt động giáo dục.

... cùng các hoạt động thể dục thể thao tập thể bổ ích, lý thú...

Cùng với hội giảng, sinh hoạt chuyên đề, nghiên cứu bài học và trao đổi kinh nghiệm, ngành khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, giải pháp đổi mới, mô hình giáo dục hiệu quả. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo được triển khai theo yêu cầu phù hợp, hiệu quả, an toàn trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; góp phần nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh. Các cơ sở giáo dục cũng từng bước thực hiện giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp và các hoạt động giáo dục.

Các hoạt động bổ ích, lý thú được Trường THPT Hoành Bồ tổ chức trong lễ phát động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hào hứng cho các em học sinh nhà trường.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” thành phố Quảng Ninh dành cho học sinh phổ thông lần thứ XIII năm 2026. Các đơn vị đang tích cực chuẩn bị, tập luyện, bảo đảm 22/22 cụm, đoàn tham gia hội diễn cấp thành phố; qua đó phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và lựa chọn đội tuyển tham dự hội diễn toàn quốc. Cùng với đó, hoạt động vẽ tranh “Em vẽ thành phố Quảng Ninh” được triển khai tại các trường học, cơ sở giáo dục, tạo cơ hội để học sinh thể hiện tình yêu quê hương qua những tác phẩm về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và những thành tựu phát triển của thành phố. Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn trưng bày, giới thiệu tại trường học, thư viện, không gian văn hóa đọc và trên các kênh truyền thông của nhà trường.

Các bạn học sinh Trường THPT Hoành Bồ tham quan, tìm hiểu những nét đẹp của văn hóa Việt Nam qua các bức tranh tường của công trình thanh niên có chủ đề "Non nước quê mình hữu tình, xinh đẹp quá" do chính các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường triển khai thực hiện.

Các bạn học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh (cơ sở Tiên Yên) biểu diễn các tiết mục hát Then đàn tính trong lễ phát động của nhà trường.

Trong năm học 2026-2027, mỗi cơ sở giáo dục đăng ký ít nhất một mô hình hoặc cách làm sáng tạo về đổi mới dạy học, xây dựng văn hóa học đường, phát triển văn hóa đọc, không gian sáng tạo, thể dục, thể thao hoặc các lĩnh vực phù hợp. Các mô hình được lựa chọn phải có tính mới, khả thi, tạo ra sản phẩm hoặc kết quả cụ thể, có khả năng duy trì và nhân rộng; những cách làm hiệu quả sẽ được giới thiệu, biểu dương trong toàn ngành.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh (cơ sở Tiên Yên) tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, giúp tạo sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động được triển khai có trọng tâm, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương, cơ sở giáo dục và gắn với nhiệm vụ chuyên môn; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức, không tạo thêm áp lực cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Qua đó, các hoạt động tri ân nhà giáo, giáo dục truyền thống và phát huy giá trị văn hóa được gắn với xây dựng môi trường học đường lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.