Tiếp thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Sau hơn 6 tháng triển khai, những quy định mới về tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ, thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao đang nhận được sự quan tâm của cán bộ, giáo viên, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Giờ học của cô và trò Trường Mầm non Ba Chẽ.

Ngày 16/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, trong đó có nhiều quy định mới về chính sách đối với nhà giáo. Đáng chú ý, theo Điều 23, tiền lương của nhà giáo được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; đồng thời ưu tiên giáo viên mầm non và nhà giáo công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định. Mức phụ cấp tối thiểu là 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập; có thể lên tới 100% đối với giáo viên công tác tại vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tại Ba Chẽ, nơi có địa hình miền núi và đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa thiết thực. Trường Mầm non Ba Chẽ hiện có 11 điểm trường, 39 nhóm lớp với 87 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Những năm qua, cơ sở vật chất của trường được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong điều kiện giáo viên phải công tác tại nhiều điểm trường, có nơi xa trung tâm, chính sách về tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ là một trong những yếu tố giúp đội ngũ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Cô giáo Vũ Thị Phương, Trường Mầm non Ba Chẽ, cho biết: Từ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, giáo viên chúng tôi rất quan tâm đến những chính sách mới, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ. Đối với giáo viên công tác ở địa bàn miền núi, đây là sự động viên thiết thực, ghi nhận những khó khăn, vất vả của nghề.

Không chỉ quan tâm đến thu nhập, Luật Nhà giáo còn mở rộng chính sách bảo vệ, hỗ trợ, thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao. Theo Điều 24 và 25, các chính sách này bao gồm ưu tiên trong tuyển dụng, tiếp nhận; chế độ tiền lương, phụ cấp; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, bổ nhiệm; điều kiện làm việc, trang thiết bị và các chế độ phúc lợi khác. Đây là cơ sở để các cơ sở giáo dục xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực và phát triển nghề nghiệp.

Giáo viên Trường THPT Cẩm Phả đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.

Tại Trường THPT Cẩm Phả, phường Cẩm Phả, xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao được nhà trường chú trọng trong nhiều năm. Hiện trường có 74 giáo viên, trong đó 47 người đạt trình độ trên chuẩn, chiếm hơn 59%. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Giáo viên chủ nhiệm giỏi và Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trước khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao đã giúp nhà trường bổ sung những giáo viên có chuyên môn tốt.

Trường đã tiếp nhận 2 giáo viên từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, tốt nghiệp sư phạm loại xuất sắc, thuộc diện thu hút theo Nghị định 179 của Chính phủ và Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025. Trong các năm học 2024-2025 và 2025-2026, trường tiếp tục thu hút thêm nhiều giáo viên trẻ tốt nghiệp các trường sư phạm loại giỏi.

Cô giáo Vũ Thị Thu Hằng, Trường THPT Cẩm Phả, chia sẻ: Thực tế cho thấy, chính sách thu hút và trọng dụng giáo viên có chuyên môn tốt rất quan trọng. Giáo viên trẻ có thành tích học tập tốt, chuyên môn vững khi về trường sẽ bổ sung sức trẻ, tạo động lực cho tập thể. Những quy định mới của Luật Nhà giáo về tuyển dụng, đãi ngộ và phát triển nghề nghiệp giúp các nhà trường có thêm điều kiện giữ chân, phát huy đội ngũ giáo viên giỏi, nhất là ở những môn học cần nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh chính sách về tiền lương, phụ cấp và nhân lực chất lượng cao, Luật Nhà giáo còn có nhiều điểm mới. Lần đầu tiên, nhà giáo tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập được xác định là người hành nghề đặc thù, có chuẩn nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ tương đồng với nhà giáo trong hệ thống giáo dục. Đối với giáo viên mầm non, Luật cũng quy định trường hợp có nguyện vọng được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm mà không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định…