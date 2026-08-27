Móng Cái 1 phát triển du lịch cửa khẩu, du lịch biên giới

Với lợi thế cửa khẩu quốc tế, đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc cùng hệ thống tài nguyên du lịch biển, văn hóa, thương mại phong phú, phường Móng Cái 1 đang tập trung khai thác thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch cửa khẩu, du lịch biên giới gắn với thương mại, dịch vụ...

Khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Bên cạnh lợi thế tiếp giáp TP Đông Hưng (Trung Quốc) qua hệ thống cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cầu Bắc Luân I và cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1 còn sở hữu hệ thống tài nguyên đa dạng. Bãi biển Trà Cổ, Mũi Sa Vĩ, rừng ngập mặn Trà Cổ, khu vực Bình Ngọc cùng hệ thống cảnh quan sông Ka Long tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch liên hoàn giữa khu vực đô thị, cửa khẩu và không gian biển. Trên địa bàn có 16 điểm thu hút khách, trong đó 10 điểm đã được công nhận; nhiều di tích, công trình tín ngưỡng, lịch sử như đình Trà Cổ, chùa Nam Thọ, Nhà thờ Móng Cái... có thể kết nối với các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh.

Phường hiện có 7 chợ và trung tâm thương mại, 4 cửa hàng miễn thuế cửa khẩu, 2 cửa hàng kinh doanh mua sắm đạt chuẩn du lịch, cùng 132 cơ sở lưu trú và 15 doanh nghiệp lữ hành.

Xác định du lịch biên giới và du lịch biển là những hướng trọng tâm trong phát triển sản phẩm, địa phương đẩy mạnh liên kết lữ hành qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nghiên cứu các tour ngắm cảnh địa đầu, trải nghiệm văn hóa xuyên biên giới; đồng thời khai thác ẩm thực biển, phát triển hệ thống nhà hàng và gắn với kinh tế đêm nhằm tăng thời gian lưu trú của khách.

Hoạt động đưa đón khách du lịch bằng xe điện của Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương tại Lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Ông Trạc Minh Quyền, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Móng Cái 1, cho biết: Địa phương xác định tăng cường hợp tác với TP Đông Hưng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trước mắt, phường hướng tới phát triển hoạt động du lịch trong ngày qua biên giới, nghiên cứu khôi phục hoạt động xe du lịch tự lái qua biên giới, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu thể dục, thể thao, đạp xe, chạy xuyên biên giới.

Cùng với kết nối xuyên biên giới, Móng Cái 1 chú trọng tạo thêm không gian và sản phẩm phục vụ khách. Địa phương đang xây dựng Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm gắn với các điểm du lịch; duy trì phố đi bộ, phố ẩm thực, kết nối với các trung tâm thương mại và hệ thống chợ. Các hoạt động được định hướng theo hướng kết hợp biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí, tham quan ban đêm và ẩm thực. Những sản phẩm như du lịch qua biên giới, ẩm thực Trung Hoa, mua sắm và trải nghiệm văn hóa tâm linh được khuyến khích phát triển.

Một trong những cách làm được Móng Cái 1 chú trọng là nâng cao chất lượng môi trường và dịch vụ du lịch. Địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, vận chuyển khách; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, niêm yết giá, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Hơn 150 lượt cơ sở đã được kiểm tra; riêng hoạt động kiểm tra dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch đã kiểm tra 8 cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính 6 cơ sở, xử phạt tổng số 104,5 triệu đồng.

Những giải pháp trên đang tạo kết quả bước đầu. Từ đầu năm đến nay, Móng Cái 1 đón khoảng 2,63 triệu lượt khách; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 6.312 tỷ đồng. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm du lịch gắn với cửa khẩu, thương mại và biển.