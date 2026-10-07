Thí sinh Quảng Ninh vào top 14 Sao Mai 2026

Là giọng ca nổi bật đến từ Thành phố Quảng Ninh, Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016) mang theo niềm đam mê âm nhạc và khát khao chinh phục sân khấu chung kết Sao Mai 2026. Bằng giọng hát và bản lĩnh của mình, Bảo Anh đã vượt qua Liveshow 1 và lọt top 14 để có mặt ở vòng thi tiếp theo.

Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh tại đêm Liveshow mở màn vòng chung kết Sao Mai 2026. Ảnh: BTC cuộc thi.

Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh sinh năm 2006, đến từ phường Hạ Long, TP Quảng Ninh, là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tại đêm chung kết Hội thi Giọng hát hay trên sóng PTTH Quảng Ninh năm 2025, Bảo Anh lần lượt thể hiện các ca khúc: "Tháng Giêng" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và "Nửa thập kỷ", sáng tác của Hoàng Dũng và đã xuất sắc đoạt giải Nhì.

Vòng chung kết Sao Mai 2026 khởi tranh từ ngày 4/10 với đêm Liveshow 1 (chủ đề "Khởi động"). Các đêm tiếp theo phát sóng trực tiếp lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Ngay từ Liveshow mở màn Sao Mai 2026 đã áp dụng hình thức loại trực tiếp.

Trong các đêm thi Sao Mai 2026, Bảo Anh đã mang đến ca khúc “Ước mơ của mẹ” (sáng tác của Hứa Kim Tuyền) và "Cuốn mãi trôi xa tan đi" (sáng tác của Phạm Hải Âu) với tất cả sự chân thành, cảm xúc và tình yêu dành cho âm nhạc.

Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh lọt vào Top 14 Sao Mai 2026. Ảnh: BTC cuộc thi.

Vòng thi “Khởi động” đã khép lại chọn ra 14 thí sinh đi tiếp với nhiều thách thức mới tại những Liveshow tiếp theo sẽ đòi hỏi khả năng kiểm soát kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu và quan trọng nhất là xác định rõ màu sắc của chính mình. Liveshow 2 Sao Mai 2026 dự kiến lên sóng trực tiếp lúc 21 giờ ngày 11/10 tới đây trên kênh VTV3.