Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng (Lào) tham quan, làm việc tại phường Móng Cái 1

Ngày 22/8, Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đã thăm, làm việc với phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly và kết quả Hội kiến giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Băng, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Tỉnh ủy Luông Pha Băng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng (Lào) tại tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng, khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung giữa Việt Nam và Lào nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Luông Pha Băng nói riêng.

Theo chương trình hoạt động, Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng (Lào) có chương trình tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại phường Móng Cái 1.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đã trao đổi, tìm hiểu những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và các hoạt động thúc đẩy phát triển KT-XH, phát huy lợi thế cửa khẩu, biên giới.

Đoàn tham quan một số điểm trên địa bàn phường Móng Cái 1.

Buổi làm việc được tổ chức trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; cụ thể hóa chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Luông Pha Băng, theo Kế hoạch số 87-KH/TU và Quyết định số 492-QĐ/TU ngày 31/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trong chương trình, Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đã tham quan một số địa điểm tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.