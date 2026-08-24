Hội đàm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

Ngày 24/8, tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh do đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Sở Công Thương, làm Trưởng đoàn, đã tổ chức hội đàm với Đoàn công tác Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Trần Ngạn Vũ, Phó Giám đốc Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, làm Trưởng đoàn.

Quang cành hội đàm.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đang tích cực trao đổi, đàm phán để hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới giữa hai địa phương.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi các nội dung, thông tin liên quan đến việc xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tập trung vào phạm vi, quy mô, định hướng phân khu chức năng, lĩnh vực hợp tác, mô hình tổ chức, cơ chế quản lý và phương thức phối hợp trong quá trình triển khai. Trên tinh thần hợp tác, thực chất và xây dựng, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, qua đó từng bước hình thành quan điểm chung giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, làm cơ sở để tiếp tục phối hợp báo cáo chính quyền hai tỉnh/khu đề xuất với nhóm công tác của Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc, đồng thời tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của các bộ, ngành và cơ quan có thẩm quyền của hai nước đối với các nội dung hợp tác trọng tâm của Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng.

Kết quả hội đàm là bước tiến quan trọng trong quá trình phối hợp giữa hai địa phương nhằm tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đề án và Thỏa thuận cấp Chính phủ. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với nhóm công tác của hai Bộ để nghiên cứu, hoàn thiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và logistics giữa hai địa phương cũng như tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc.