Phát hiện xe bán tải chở khoảng 700kg nầm lợn không rõ nguồn gốc

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh phối hợp phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển khoảng 700kg nầm lợn đông lạnh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đối tượng Lỷ A Tài cùng tang vật bị BĐBP bắt giữ đưa về Đồn BP Quảng Đức để tiếp tục xác minh, xử lý.

Cụ thể, vào hồi 16 giờ, ngày 6/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 13, bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh, Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh) chủ trì phối hợp với Đồn BP Quảng Đức và Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phát hiện 1 xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14C-314.74 màu trắng có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện được xác định là Lỷ A Tài (SN 1991, trú tại bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh) đồng thời là chủ phương tiện.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng BĐBP phát hiện trên xe có 14 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao tải dứa chứa 1 thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh, mỗi thùng xốp có trọng lượng khoảng 50kg. Tổng trọng lượng khoảng 700kg. Tại thời điểm kiểm tra Lỷ A Tài không xuất trình được giấy tờ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển.

Lực lượng BĐBP đã lập biên bản, đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Quảng Đức để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.