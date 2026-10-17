New England đón mùa thu đẹp nhất trong gần 20 năm

Mùa thu năm 2026 mang đến cảnh sắc rực rỡ tại nhiều khu vực của nước Mỹ, đặc biệt là vùng New England ở phía đông bắc. Những cánh rừng chuyển màu vàng, cam, đỏ không chỉ thu hút du khách mà còn tạo cơ hội để các gia đình tận hưởng thiên nhiên và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Krish Panwala tập luyện bóng đá cùng các đồng đội ở đội Wildcat giữa khung cảnh lá cây chuyển màu rực rỡ của mùa thu tại hạt Berkshire, thị trấn Lee, bang Massachusetts, Mỹ, ngày 12/10/2026. Ảnh: AP

New England đón mùa lá thu đẹp hiếm có

Theo Kyle Cotner, người sáng lập trang web The Foliage Report chuyên theo dõi sự thay đổi màu sắc lá cây trên khắp nước Mỹ, mùa lá thu năm 2026 tại New England là mùa đẹp nhất ông từng chứng kiến trong gần 20 năm theo dõi.

“Tôi đã theo dõi hiện tượng lá đổi màu gần 20 năm và chưa từng thấy mùa thu nào đẹp như năm nay tại New England. Năm 2020 cũng là một năm rất đẹp, nhưng năm nay thực sự đặc biệt”, ông Cotner nhận xét.

New England là vùng đông bắc nước Mỹ, gồm 6 bang: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut và Rhode Island. Khu vực này nổi tiếng với những cánh rừng chuyển sang sắc vàng, cam và đỏ mỗi độ thu về.

Theo ông Cotner, thời tiết thuận lợi đã góp phần tạo nên mùa lá thu rực rỡ năm nay. Trong suốt mùa xuân và mùa hè, khu vực New England có lượng mưa tương đối dồi dào. Khi mùa thu đến, những ngày nắng ấm xen kẽ với đêm mát mẻ tạo điều kiện lý tưởng để lá cây chuyển màu.

Tuy nhiên, không phải nơi nào tại Mỹ cũng có mùa thu đẹp như New England. Tại bang Colorado, hạn hán nghiêm trọng khiến cây cối thiếu nước, làm lá đổi màu nhanh và kém rực rỡ. Những cánh rừng cây dương lá rung tại Wyoming, Montana và Idaho cũng không có sắc vàng nổi bật như mọi năm. Ngược lại, bang Utah ghi nhận cảnh sắc mùa thu tươi đẹp nhờ lượng mưa phù hợp.

Theo ông Cotner, cây cối cần lượng nước vừa đủ để phát triển khỏe mạnh và tạo nên những sắc lá rực rỡ khi mùa thu đến.

Vì sao lá cây chuyển sang màu vàng, đỏ vào mùa thu?

Các chuyên gia thuộc Đại học New Hampshire giải thích rằng hiện tượng lá đổi màu là một phần trong quá trình cây cối chuẩn bị bước vào mùa đông. Vào mùa xuân và mùa hè, lá cây có màu xanh nhờ chất diệp lục giúp hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo chất dinh dưỡng nuôi cây.

Khi mùa thu đến, thời gian chiếu sáng trong ngày ngắn dần, cây giảm hoạt động tổng hợp chất dinh dưỡng và lượng diệp lục trong lá cũng giảm theo. Lúc này, các sắc tố vàng và cam vốn có trong lá bắt đầu hiện rõ. Trong điều kiện ngày nắng, đêm lạnh, lượng đường tích tụ trong lá còn thúc đẩy sự hình thành sắc tố đỏ. Đó là lý do nhiều cánh rừng ở Mỹ chuyển từ màu xanh sang những gam màu vàng, cam và đỏ đặc trưng mỗi độ thu về.

Sau một thời gian, lá khô dần và rụng xuống, giúp cây hạn chế mất nước trong mùa đông. Mùa lá đổi màu tại Mỹ diễn ra vào những thời điểm khác nhau tùy khu vực. Theo ông Cotner, hiện tượng này bắt đầu từ giữa tháng 8 tại Alaska và có thể kéo dài đến cuối tháng 12 ở Florida.

Mùa thu mang đến những trải nghiệm đáng nhớ

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên, mùa thu còn là thời điểm nhiều gia đình Mỹ tổ chức các chuyến dã ngoại, đi bộ trong rừng và tham gia những hoạt động ngoài trời.

Tại thành phố Rochester Hills, bang Michigan, cơ sở ép táo Yates Cider Mill, hoạt động từ năm 1863, thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức không khí mùa thu. Người dân và du khách có thể đi dạo trên những con đường mòn giữa các hàng cây đổi màu, thưởng thức nước táo ép, bánh rán và những món ăn làm từ táo.

Ông Jared Titus, Tổng quản lý Yates Cider Mill, cho biết mùa thu không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh mà còn gắn liền với niềm đam mê của những người làm việc tại đây. Theo ông, những hoạt động giản dị như cùng gia đình đi dạo, thưởng thức bánh và ngắm cảnh có thể tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Tại thành phố Seattle, bang Washington, anh Vineet Madan dành một ngày nghỉ để cùng vợ và hai con 5 và 10 tuổi, đến hồ Green Lake ngắm cảnh. Dưới những tán cây xen lẫn sắc vàng, xanh và đỏ, anh chụp ảnh các con đang vui đùa bên hồ. Là người yêu thích nhiếp ảnh, Madan cho biết anh đặc biệt trân trọng những khoảnh khắc gia đình bên nhau giữa khung cảnh thiên nhiên nhiều màu sắc.

Sinh ra ở một vùng khí hậu nóng của Ấn Độ và từng sống tại nơi có mùa đông rất lạnh, anh cảm thấy thích thú với thời tiết ôn hòa của Seattle, nhất là vào mùa thu.

Du khách quốc tế ngỡ ngàng trước sắc thu nước Mỹ

Tại thị trấn Woodstock, bang Vermont, du khách Osama Alshamrani đến từ Ả-rập Xê-út không giấu được sự ngạc nhiên trước những cánh rừng rực rỡ sắc màu.

Ông cho biết gia đình ở quê nhà liên tục nhắn tin hỏi liệu những bức ảnh ông chia sẻ có phải sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. “Họ hỏi tôi: ‘Đây có phải cảnh thật không? Hay là ảnh do AI tạo ra?’, Tôi phải giải thích rằng tất cả đều là thật”, ông Alshamrani kể. Trong số những màu sắc của mùa thu, ông đặc biệt yêu thích sắc đỏ thẫm của lá cây.

Cũng trong lần đầu đến Vermont, vợ chồng Jasmine và Larry Londer, đến từ bang Georgia, đã tham gia một chuyến đi bộ đường dài cùng những chú dê. Bà Jasmine cho biết đây là trải nghiệm rất thú vị, trong khi chồng bà nhận xét sắc vàng của lá cây tại Vermont rực rỡ hơn nhiều so với quê nhà.

Đối với Kirk Giglio, điều dưỡng làm việc tại khoa tim mạch và đột quỵ của một bệnh viện ở Connecticut, những chuyến đi ngắm lá thu còn giúp anh thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Vốn yêu thích nhiếp ảnh, anh thường nghiên cứu bản đồ và dự báo thời tiết để tìm những địa điểm có cảnh sắc đẹp.

Trong chuyến đi gần đây cùng bạn gái qua các bang Maine, New Hampshire và Vermont, Giglio đã có dịp ngắm những cánh rừng rực rỡ khi ánh bình minh xuất hiện và sương mù dần tan. Anh cho biết dù nhiều địa điểm thu hút đông du khách, vẫn còn không ít nơi yên tĩnh để mọi người tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên.

“Càng đi nhiều, tôi càng nhận ra chúng ta thường chưa biết trân trọng những gì mình có ngay quanh đây”, anh chia sẻ.

Giữa nhịp sống bận rộn, mùa lá thu ở Mỹ không chỉ mang đến những khung cảnh đẹp mà còn trở thành dịp để con người gần gũi thiên nhiên, dành thời gian cho gia đình và cảm nhận những niềm vui giản dị trong cuộc sống.