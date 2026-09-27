Thiền dã ngoại Trung thu nơi đất Phật

Trung thu là Tết đoàn viên, dịp để cả nhà tạm gác bộn bề, cùng ngồi bên nhau trò chuyện và gắn kết yêu thương. Trung thu năm 2026 sẽ đặc biệt hơn khi nhiều gia đình có thêm lựa chọn cùng về miền đất Phật Yên Tử hay Ngọa Vân không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để lắng nghe, thấu hiểu và tìm lại những kết nối đôi khi bị bỏ quên trong cuộc sống thường ngày.

Bởi thế, Trung thu năm 2026 không chỉ là dịp rước đèn lồng, phá cỗ, mà còn là cơ hội quý giá để các thành viên trong gia đình tìm về khoảng lặng an yên và kết nối yêu thương. Đó cũng là tinh thần của chương trình "Thắp sáng đèn tâm" 3 ngày để mỗi gia đình cùng nghỉ ngơi, thiền tập và nuôi dưỡng bình an trong tâm hồn. Bên mặt hồ Ngoạn Nguyệt Yên Tử tĩnh lặng, nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thì thầm qua kẽ lá và thấy lòng mình cũng trong vắt như sương.

Sư thầy hướng dẫn trẻ em làm bánh Trung thu.

Cũng trong thời gian này, tại sân chùa Trình diễn ra chương trình “Trung thu di sản - Trăng rằm Yên Tử”. Chương trình có các hoạt động phong phú như: Múa rồng, lân, rước đèn, Rung chuông vàng tìm hiểu về Quảng Ninh và di sản Yên Tử; quan tâm, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế. Chương trình tạo nên sân chơi vui tươi, bổ ích, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi trên địa bàn..

Trong khi đó, khóa thiền dã ngoại Trung thu với chủ đề “Trăng rằm sáng soi” diễn ra tại Làng thiền Ngọa Vân đã mang lại cho các thiền sinh một trải nghiệm vẹn tròn cả về thân thể lẫn tâm trí. Hành trình bắt đầu bằng những thanh âm trong trẻo của thiền ca giữa đại ngàn. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên như chiếc cầu nối vô hình, đưa các thành viên xích lại gần nhau trong bầu không khí thuần khiết, chan hòa.

Trong khi trẻ nhỏ tự do vui đùa và khám phá dòng suối mát lành nơi núi rừng, các bậc phụ huynh lại có những phút giây tĩnh tại để nghe giảng pháp và tập thiền. Buổi chia sẻ mở đầu với chủ đề “Trăng rằm sáng soi” mở ra bài học sâu sắc về lối sống chánh niệm. Đó là học cách dừng lại giữa những bộn bề, nhận diện thân tâm qua từng hơi thở và trọn vẹn hiện diện cùng người thân yêu.

Sư thầy và trẻ em cùng làm đèn ông sao.

Những lời pháp thoại mộc mạc mà thấm thía của các nhà sư với thông điệp “Ở đời mà vui với đạo” và “Nhìn đời bằng con mắt yêu thương” như nhắc nhở đại chúng thắp lên ngọn đèn từ tâm từ bên trong. Khi nhìn vạn vật bằng lòng từ bi và ánh mắt bao dung, mọi muộn phiền, áp lực đời thường đều hóa nhẹ nhàng, để mỗi con người ta gặp trong đời đều trở thành một nhân duyên lành để nuôi dưỡng tình thương.

Không khí càng thêm rộn rã khi cả gia đình cùng bước vào workshop làm bánh ngày rằm Trung thu và trang trí đèn lồng. Giữa ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ và nụ cười ấm áp của cha mẹ, những chiếc bánh Trung thu, bánh rợm, cùng lồng đèn ông sao mộc mạc dần thành hình. Các bạn nhỏ háo hức tự tay làm những món quà Trung thu của riêng mình, còn phụ huynh cũng không giấu được niềm vui khi được ngồi bên cùng con trải nghiệm những điều giản dị mà thân thương của một mùa Trung thu thời thơ ấu.

Du khách tham gia thiền hành rước đèn.

Khi hoàng hôn buông xuống, sau bữa tiệc buffet chay ngoài trời thanh tịnh, không gian miền đất Phật bừng sáng trong buổi thiền hành rước đèn. Từng bước chân chậm rãi hòa cùng ánh nến lung linh dẫn lối vào đêm hội trăng rằm, nơi mọi khoảng cách thế hệ đều tan biến, chỉ còn lại sự sẻ chia chân thành và thấu hiểu.

Du khách hào hứng tham gia chương trình.

Về miền đất Phật trong những ngày này vào sáng sớm, du khách có thể ngắm bình minh trên đỉnh thiêng Yên Tử, hoặc tọa thiền ở Ngọa Vân, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập cõi Niết bàn. Tọa thiền ở non thiêng và thưởng thức bữa sáng thanh đạm, mỗi người đều cảm nhận rõ sự nhiệm màu của sự sống và biết ơn những điều kiện hạnh phúc sẵn có quanh mình.

Trẻ em được rước đèn phá cỗ.

Trước khi chia tay non thiêng, du khách còn được tham gia buổi thiền buông thư và nội dung vấn đáp buổi chiều đã giúp các thiền sinh tháo gỡ những vướng mắc nội tâm, chuẩn bị tâm thế vững vàng để trở về với cuộc sống thường nhật. Khóa thiền trung thu “Trăng rằm sáng soi” đã khép lại, nhưng ánh sáng của ngọn đèn tâm và những hạt mầm yêu thương đã được gieo xuống nơi chốn Tổ.

Rời xa đỉnh thiêng, mỗi thiền sinh mang theo về mái ấm của mình không chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là món quà vô giá của sự bình an, thấu hiểu và một trái tim luôn đong đầy trong đôi mắt yêu thương.