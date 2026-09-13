Vượt rừng chinh phục Yên Tử Ultra Trail

Yên Tử Ultra Trail 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 6/9 đã khép lại, nhưng những bước chân bền bỉ giữa núi rừng, ánh đèn đội đầu nối dài trong đêm, hay khoảnh khắc các VĐV vượt qua giới hạn của chính mình vẫn để lại nhiều ấn tượng.

Giải năm nay có nhiều điểm mới, tạo được những trải nghiệm thú vị cho VĐV. Đặc biệt, với những cự ly dài, trong đó có cự ly 70km lần đầu được đưa vào thi đấu, thử thách không chỉ nằm ở quãng đường, mà còn là địa hình khắc nghiệt và nhiều giờ liên tục xuyên rừng.

Khi bóng đêm vẫn còn bao phủ khắp không gian ở Yên Tử, cảnh vật chưa nhìn thấy rõ, các VĐV tham dự Giải chạy địa hình Yên Tử Ultra Trail 2026 đã hào hứng sẵn sàng, vượt đường mòn, dốc đá, suối rừng, bền bỉ tiến bước cho đến khi ánh bình minh dần hiện lên giữa đại ngàn.

Dù ở cự ly nào, các VĐV luôn quyết tâm, nỗ lực chinh phục hành trình, cũng như chinh phục chính bản thân mình. Hành trình vượt bóng đêm, chinh phục rừng Yên Tử đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt, góp thêm dấu ấn cho mùa giải năm nay.

Khởi động trước khi tranh tài, đặc biệt ở các cự ly đường dài xuất phát từ khi trời chưa sáng.

Các cự ly dài băng rừng xuyên đêm đều có sự tham gia cổ vũ, động viên của lãnh đạo UBND phường Yên Tử.

Các VĐV tăng tốc ngay từ vạch xuất phát với chiếc đèn trên đầu, sẵn sàng chinh phục thử thách.

Hành trình chinh phục những cung đường rừng trong đêm tối, cây gậy và chiếc đèn đội đầu là 2 vật dụng không thể thiếu.

Dù cung đường rừng nhiều sỏi đá, các VĐV vẫn kiên trì chinh phục.

Chinh phục độ cao 1.068m trên đỉnh chùa Đồng khi còn mờ sương sớm.

Hào hứng khi vượt qua thử thách đi sâu vào vùng lõi rừng quốc gia Yên Tử.

Thích thú khi băng qua những con suối mát lạnh giữa rừng thiêng.

Niềm vui cùng đồng đội khi cán đích, cũng là chinh phục chính bản thân mình.