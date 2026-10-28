Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Quảng Ninh tập trung đổi mới công tác tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), từng bước tháo gỡ những vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tiếp công dân, giải quyết KNTC không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan nhà nước, mà còn là thước đo hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ nhân dân. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và ban hành các quy chế, kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đồng thời, thành phố xây dựng quy trình xử lý tình huống công dân tập trung đông người, triển khai các luật sửa đổi liên quan, tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu và phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương rà soát, xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Công dân kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026. Ảnh: Đỗ Hùng

Từ đầu năm đến nay các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã tiếp 2.381 lượt, với 3.160 người, liên quan đến 2.158 vụ việc. So với cùng kỳ năm 2025, số người được tiếp giảm 20%, số vụ việc giảm 10%. Đáng chú ý, số đoàn đông người đến khiếu kiện giảm còn 35 đoàn, với 482 người, ít hơn 41 đoàn so với cùng kỳ năm trước. Tổng số đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tiếp nhận và xử lý là 4.868 đơn, giảm 30%.

Có được kết quả đó là sự theo dõi sát tình hình địa bàn và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh. Đồng thời địa phương triển khai các kế hoạch bảo đảm công tác tiếp công dân trong những dịp, sự kiện quan trọng; tăng cường phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ để rà soát, xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Tuy nhiên, giảm số lượt tiếp hay số đơn thư không đồng nghĩa với việc những vấn đề phát sinh đã được giải quyết triệt để.

Thực tế, nhiều kiến nghị vẫn tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế của người dân. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số vụ khiếu nại lần 2 gửi đến Chủ tịch UBND thành phố có xu hướng tăng; một số vụ việc liên quan nhiều hộ dân, nhiều cơ quan, kéo dài qua nhiều năm, đòi hỏi phải rà soát kỹ hồ sơ và làm rõ trách nhiệm của từng bên.

Phường Bãi Cháy tổ chức tiếp công dân, lắng nghe và xem xét, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là không để các vụ việc kéo dài trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống nhân dân. Đối với những trường hợp phức tạp, việc giải quyết cần được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ nguồn gốc đất, quá trình thực hiện chính sách, các quyết định hành chính liên quan và ý kiến của người dân.

Từ đầu năm đến nay thành phố đã ban hành, triển khai 3 kế hoạch đối thoại nhằm giải quyết ba vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, các tổ công tác được thành lập để rà soát, phân loại, đề xuất hướng xử lý đối với 96 vụ việc tồn đọng từ năm 2025 chuyển sang. Trên cơ sở rà soát, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng phương án, lộ trình giải quyết phù hợp với từng trường hợp.

Cách làm này cho thấy yêu cầu chuyển từ xử lý đơn thư đơn thuần sang xem xét thực chất từng vụ việc. Đối thoại cần đi cùng kiểm tra, xác minh; kết quả giải quyết phải dựa trên căn cứ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Với những vụ việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất trong quá trình xử lý có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng chuyển đơn qua lại hoặc để người dân phải đi lại nhiều lần.

Từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã thụ lý 405 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó có 74 vụ chuyển từ kỳ trước. Đến nay, 350 vụ việc đã được giải quyết, đạt 86%; còn 55 vụ đang tiếp tục được xử lý. Đối với tố cáo, 12/12 vụ việc thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, đạt 100%.

Thời gian tới Quảng Ninh tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Mỗi vụ việc được xử lý kịp thời, đúng pháp luật, thấu tình đạt lý không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.