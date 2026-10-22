Ngành Tòa án: Nêu cao trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, Đảng bộ TAND thành phố Quảng Ninh gắn việc học tập và thực hành theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên công tâm, trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, bảo vệ công lý, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trong hoạt động tư pháp, mỗi bản án, quyết định đều liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, Đảng bộ TAND thành phố gắn việc học và thực hành theo Bác với đề cao tinh thần trách nhiệm, sự công tâm của mỗi cán bộ, thẩm phán trong nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, tuân thủ pháp luật, bảo đảm các phán quyết khách quan, đúng quy định. Đây cũng là biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân.

TAND khu vực 5 tổ chức sinh hoạt tổ thẩm phán nâng cao chất lượng giải quyết án.

Tại TAND khu vực 5, việc học tập và thực hành theo Bác được gắn với nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án. Trước yêu cầu mới về thẩm quyền và khối lượng công việc, đơn vị chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị thụ lý 1.791 vụ, việc, giải quyết xong 1.768 vụ việc, đạt 98,7%; án hình sự đạt 100%, các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại đạt 97,6%; ban hành 461 quyết định theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Ông Nguyễn Văn Năm, Chánh án TAND khu vực 5, cho biết: Việc học tập và thực hành theo Bác được cụ thể hóa trong công việc hằng ngày. Mỗi thẩm phán, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá khách quan chứng cứ, tuân thủ pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử; đồng thời chú trọng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với nâng cao chất lượng xét xử, TAND 2 cấp của thành phố cũng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước ứng dụng phần mềm quản lý án, văn bản điện tử, chữ ký số và số hóa hồ sơ. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn ngành tổ chức 68 phiên tòa trực tuyến, đóng góp 1.713 tình huống pháp lý vào phần mềm “Trợ lý ảo”, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tính công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp.

TAND khu vực 1 tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tuyến.

Học và thực hành theo Bác còn thể hiện ở tinh thần “gần dân, học dân, hiểu dân, giúp dân”. Ngành tòa án chú trọng công khai thủ tục, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; đồng thời lắng nghe, tôn trọng ý kiến của các bên trong quá trình giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Với đặc thù hoạt động tư pháp, sự gần dân không chỉ thể hiện ở thái độ ứng xử chuẩn mực, mà còn ở việc giải quyết vụ án đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên.

Việc học tập và thực hành theo Bác đã tạo động lực để đội ngũ cán bộ, thẩm phán nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2026, dù tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, TAND 2 cấp của Quảng Ninh đã thụ lý 8.560 vụ việc, giải quyết 8.342 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,5%; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được kiểm soát dưới mức cho phép của Quốc hội; tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành đạt 72,4%.

Ông Nguyễn Xuân Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND thành phố, khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ TAND thành phố tiếp tục gắn việc học và thực hành theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là nâng cao chất lượng xét xử, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.