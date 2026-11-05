Rà soát phương án bảo đảm an toàn cho người dân khu vực Khe Sím

Cử tri phường Mông Dương kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố quan tâm, có ý kiến đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ dân thuộc thôn Khe Sím, phường Mông Dương (xã Dương Huy trước đây) được tiếp tục thực hiện Đề án di dân giai đoạn 2 trước mùa mưa bão. Tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hoặc không thực hiện Đề án di dân giai đoạn 2.

Về vấn đề cử tri kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 6022/VP.UBND-TC ngày 2/7/2026 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri phường Mông Dương liên quan đến di dân khu Khe Sím, phường Mông Dương; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung: (1). Thu thập, tổng hợp hồ sơ, tài liệu: Tài liệu khí tượng, thủy văn; bản đồ địa hình; tài liệu về dân sinh, kinh tế - xã hội; các quy hoạch, kế hoạch có liên quan; (2). Khảo sát, kiểm tra thực tế: Tổ chức điều tra xác định vết lũ tại hiện trường; thống kê số lượng nhà ở và công trình bị ảnh hưởng do ngập lụt; đánh giá hiện trạng tuyến tiêu thoát lũ; (3). Tính toán, đánh giá và đề xuất giải pháp: Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu thu thập được và kết quả khảo sát thực tế, nghiên cứu, tính toán thủy văn, thủy lực, xác định nguyên nhân gây ngập lụt và đề xuất các giải pháp công trình nhằm tăng khả năng tiêu, thoát lũ, giảm thiểu ngập lụt cho khu vực. Các hạng mục chính dự kiến gồm: Nạo vét, mở rộng tuyến tiêu, thoát lũ; cải tạo, nâng cấp các cầu, cống trên tuyến tiêu thoát lũ; xây dựng kè bảo vệ bờ, phòng chống sạt lở và bồi lắng tuyến thoát lũ. Để giảm thiểu ngập lụt, Công ty Than Quang Hanh đã thực hiện nạo vét tuyến tiêu thoát lũ (chiều dài nạo vét khoảng 1,2 km).

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án chống ngập lụt cho thôn Khe Sím tại cuộc họp ngày 1/8/2026 (theo Giấy mời số 1131/GM-VP.UBND ngày 30/7/2026), sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã kết luận và chỉ đạo như sau: UBND phường Mông Dương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, so sánh phương án đầu tư công trình tiêu thoát nước, chống ngập khu dân cư Khe Sím với phương án di dời, tái định cư các hộ dân đến vị trí khác; trên cơ sở đó lựa chọn, đề xuất phương án tối ưu, hiệu quả, khả thi và bền vững. Trường hợp cần thiết, đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND phường. Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Mông Dương nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng công trình chống ngập; trường hợp phương án công trình không bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, phối hợp với UBND phường Mông Dương nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư sang chức năng sử dụng đất phù hợp, thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư tại khu vực khác theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 12719/SNN&MT-VP ngày 18/9/2026 V/v tiếp tục giải quyết, cập nhật kết quả kiến nghị cử tri quý III năm 2026, đề nghị UBND phường Mông Dương phối hợp lấy ý kiến cụ thể 115 hộ dân Khe Sím về nhu cầu, mức độ đồng thuận, đồng thời so sánh đầy đủ phương án đầu tư công trình tiêu thoát nước, chống ngập tại chỗ với phương án di dời, tái định cư; trên cơ sở hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, nguồn lực thực hiện và nguyện vọng người dân, đề xuất rõ phương án thực hiện; gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 21/9/2026, UBND phường Mông Dương có Văn bản số 2860/UBND-KTHT&ĐT về việc lấy ý kiến giải quyết kiến nghị cử tri đối với các hộ dân tại khu vực Khe Sím, thôn Dương Huy 2; theo đó ngày 19/9/2026 UBND phường Mông Dương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các hộ dân tại khu vực Khe Sím, thuộc thôn Dương Huy 2, phường Mông Dương; tuy nhiên số lượng người tham dự chỉ được 17% (19/115 hộ dân); để đảm bảo lấy ý kiến đầy đủ người dân, UBND phường đang tiếp tục thực hiện lấy ý kiến.

Sau khi có kết quả về việc lấy ý kiến của 115 hộ dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với UBND phường Mông Dương báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo cụ thể về các phương án giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại Văn bản số 8938/VP.UBND-TH ngày 29/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Chi cục Thủy lợi tham mưu Sở tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công tại Văn bản số 6022/VP.UBND-TC ngày 02/7/2026; nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá, xác định mức độ an toàn của khu vực. Trường hợp kết quả đánh giá xác định các hộ dân có thể tiếp tục sinh sống an toàn thì trả lời rõ việc không thực hiện di dời; UBND phường Mông Dương rà soát, đề xuất đầu tư các công trình hạ tầng cần thiết như đường, hệ thống thoát nước, kè để bảo đảm an toàn, ổn định đời sống cho các hộ dân, báo cáo đề xuất hỗ trợ nguồn lực theo quy định.