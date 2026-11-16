Gỡ vướng trong cấp GCNQSDĐ cho người dân tại khu tập thể Km5

Hiện nay, UBND phường Quang Hanh đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 12 hộ dân tại khu tập thể Km5 (tổ 4, khu 11).

Gia đình chị Tạ Thị Tâm là một trong những trường hợp điển hình cho những khó khăn mà các hộ dân tại khu tập thể Km5 (tổ 4, khu 11, phường Quang Hanh) đang gặp phải trong quá trình hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSDĐ. Theo chị Tâm, gia đình chị nhận chuyển nhượng căn nhà từ ông Lê Sỹ Tâm vào năm 2018 bằng hình thức giấy tờ viết tay. Trước đó, ông Lê Sỹ Tâm được Công ty Than Thống Nhất giao nhà theo Quyết định số 7056/QĐ-VTNC ngày 2/12/2014 của Công ty về việc giao nhà ở tại khu tập thể Km5 cho cán bộ, công nhân viên.

Tình trạng xuống cấp tại khu tập thể Km5 (tổ 4, khu 11, phường Quang Hanh).

Tuy nhiên, khi đối chiếu với các quy định của Luật Đất đai năm 2024, đặc biệt là Điều 140 về đất giao không đúng thẩm quyền, hồ sơ hiện nay của gia đình chị Tâm chưa đủ cơ sở pháp lý để xem xét cấp GCNQSDĐ cho người được giao nhà ban đầu, cũng như người nhận chuyển nhượng sau này. Chị Tâm chia sẻ: Do chưa có chứng minh căn cứ pháp lý đối với căn nhà và diện tích đất đang sử dụng, nên các thành viên trong gia đình tôi nhiều năm qua gặp khó khăn trong quá trình sinh sống, cũng như làm tạm trú tại địa bàn. Tôi mong chính quyền các cấp sớm có phương án giải quyết cho gia đình để chúng tôi yên tâm, ổn định cuộc sống.

Không chỉ riêng gia đình chị Tâm, 12 hộ dân tại khu tập thể Km5 (tổ 4, khu 11) đều mong muốn được giải quyết những vướng mắc về thủ tục đất đai để sớm được cấp GCNQSDĐ. Đằng sau mỗi bộ hồ sơ còn vướng mắc có những đặc điểm khác nhau về thời điểm nhận nhà, nguồn gốc sử dụng, giấy tờ mua bán và quá trình chuyển nhượng. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc đối chiếu, xác minh hồ sơ và quá trình quản lý, sử dụng đất qua nhiều giai đoạn chưa đầy đủ, chưa thống nhất.

Đại diện chính quyền phường Quang Hanh lắng nghe ý kiến, phản ánh của cử tri mong muốn sớm được cấp GCNQSDĐ.

Theo Điều 140 Luật Đất đai năm 2024, việc xem xét cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền phải căn cứ vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và các điều kiện tương ứng. Khoản 3 Điều 140 quy định việc xem xét cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đất được sử dụng ổn định từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014, đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đối chiếu hồ sơ của 12 hộ dân, UBND phường nhận thấy có sự khác nhau giữa thời điểm các hộ thực tế được bố trí cư trú tại khu tập thể và thời điểm Công ty Than Thống Nhất ban hành quyết định giao nhà.

Trước vướng mắc đó, UBND phường Quang Hanh đã chủ động rà soát, xác minh nguồn gốc đất, nghiên cứu các quy định pháp luật và phối hợp với các cơ quan liên quan để tìm hướng giải quyết. Ngày 27/10/2026, UBND phường đã có văn bản số 4419 đề nghị Sở NN&MT cùng Tổ công tác hỗ trợ lưu động của thành phố hướng dẫn cụ thể để có cơ sở tháo gỡ cho các hộ dân.

Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Hanh, cho biết: Chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn của 12 hộ dân tại khu tập thể Km5 thuộc tổ 4, khu 11 (trước đây là tổ 7, khu Hồng Thạch A), nhất là khi nhiều căn nhà tại khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và an toàn của các gia đình. Quan điểm của UBND phường là luôn nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời phải bảo đảm việc giải quyết đúng quy định pháp luật. Hiện UBND phường đang tổ chức kiểm tra, xác minh và giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất của 12 hộ dân này. Qua rà soát hồ sơ, tài liệu có liên quan, UBND phường nhận thấy việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hình thức bố trí nhà ở và căn cứ pháp lý để xem xét cấp GCNQSDĐ đối với các hộ dân còn một số nội dung cần được hướng dẫn thống nhất. Vì vậy, chúng tôi rất mong các cơ quan chuyên môn của thành phố sớm quan tâm, hướng dẫn phương án giải quyết phù hợp, để địa phương có cơ sở tháo gỡ những tồn tại kéo dài, giúp người dân hoàn thiện thủ tục pháp lý, có điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà ở theo quy định và ổn định cuộc sống.

Trước thực tế và mong muốn của 12 hộ dân ở khu tập thể Km5 (tổ 4, khu 11, phường Quang Hanh) đòi hỏi chính quyền các cấp cần vào cuộc quyết liệt, chủ động rà soát, phối hợp tháo gỡ từng vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.