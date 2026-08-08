Nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp

Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, ưu tiên KHCN, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp mới.

Ngày 9/7/2026, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết số 14, 15 và 16, quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; các dự án sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số, sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn; quy định một số nội dung, mức chi quản lý hoạt động và thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ KHCN và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước. Các nghị quyết được ban hành trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm hình thành mô hình tăng trưởng dựa trên KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hệ thống chính sách mới mở rộng phạm vi hỗ trợ, từ dự án khởi nghiệp, đến các dự án công nghệ có quy mô đầu tư lớn. Đối với dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, tỉnh hỗ trợ 50% học phí đào tạo nhân lực, tối đa 100 triệu đồng/dự án; hỗ trợ chi phí thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao, tối đa 120 triệu đồng/dự án. Hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng; tư vấn khởi nghiệp được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng. Mức hỗ trợ cao nhất là 600 triệu đồng/dự án đối với hoạt động mua, đổi mới công nghệ.

Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh lắp ráp sản phẩm tại nhà máy trong KCN Bắc Tiền Phong.

Với các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ số và bán dẫn, tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn. Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, nghiên cứu, thiết kế, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, hoặc xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được hỗ trợ 30% chi phí đầu tư nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, máy móc, tối đa 10 tỷ đồng/dự án. Riêng dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực tối đa 2 tỷ đồng; nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm tối đa 3 tỷ đồng; mua, đổi mới và chuyển giao công nghệ tối đa 5 tỷ đồng/dự án. Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp cho công nghiệp bán dẫn được hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/dự án.

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp KHCN được hỗ trợ chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung với mức tối đa 20 triệu đồng/năm. Chi phí thuê mặt bằng được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/tháng trong thời gian không quá 3 năm. Các đơn vị tham gia ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hoặc chương trình trình diễn, giới thiệu công nghệ mới cũng được hỗ trợ chi phí mặt bằng, vận chuyển thiết bị, thiết kế gian hàng và truyền thông.

Sở KH&CN phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác kế hoạch, ngân sách lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển giao KHCN.

Theo Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Mạnh Cường, các chính sách vừa được ban hành tạo thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, mua và đổi mới công nghệ. Việc quy định rõ đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ sẽ khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào công nghệ số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm có hàm lượng KHCN; qua đó nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh. Trong thời gian tới, Sở KH&CN sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc triển khai; thông tin đầy đủ về đối tượng, điều kiện, hồ sơ và trình tự đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, tăng cường kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ sở ươm tạo, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp nhận, giải đáp vướng mắc, giúp doanh nghiệp xác định chính sách phù hợp với từng dự án.

Hiện Quảng Ninh đang thúc đẩy nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế số và công nghệ cao. Tiêu biểu là: Xây dựng Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu; thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng; thành lập Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh; xác lập mô hình tăng trưởng mới theo định hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển hiện đại; phát triển Khu kinh tế Vân Đồn theo mô hình đặc khu kinh tế thế hệ mới; phát triển kinh tế đêm, kinh tế sáng tạo…