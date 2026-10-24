Công diễn và trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tối 24/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (phường Hạ Long), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức công diễn và trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026.

Hội diễn là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026).

Dự chương trình có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh, các đơn vị thành viên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố và đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Than cùng nhân dân đến cổ vũ chương trình.

Các đại biểu và đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Than cùng nhân dân đến dự chương trình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, VTVgo và livestream trên fanpage của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tiết mục hòa tấu trống “Hào khí trời Nam” do Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Than Hà Tu biểu diễn.

Diễn ra từ ngày 19/10, hội diễn quy tụ hơn 1.000 ca sĩ, diễn viên không chuyên thuộc 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong Tập đoàn và đại diện thành phố Quảng Ninh, với 146 tiết mục thuộc các thể loại hát, múa, hòa tấu nhạc cụ... được dàn dựng công phu, đa dạng về thể loại và hình thức biểu diễn.

Các tiết mục gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến của các thế hệ công nhân ngành Than.

Tiết mục hát múa “Việt Nam kiêu hãnh” do Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Hòn Gai - TKV biểu diễn.

Chương trình công diễn giới thiệu đến khán giả 18 tiết mục tiêu biểu, được tuyển chọn từ hội diễn, mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, thể hiện sự đầu tư tâm huyết, tài năng và sự sáng tạo của các đoàn nghệ thuật.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ "Đêm đại ngàn" do Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thể hiện.

Tiết mục múa “Lửa vùng Than - Thép chiến trường” do tốp múa nam nữ Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Thống Nhất biểu diễn.

Đánh giá về chất lượng Hội diễn năm nay, Hội đồng Ban giám khảo khẳng định: Hội diễn có bước tiến rõ nét cả về nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều đoàn nghệ thuật đã có sự đầu tư công phu trong lựa chọn tác phẩm, xây dựng ý tưởng, dàn dựng chương trình và tổ chức biểu diễn. Các tiết mục thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, giữa yếu tố truyền thống và cách thể hiện hiện đại.

Hội diễn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều ca khúc, tác phẩm múa mới có chất lượng, cùng cách tiếp cận, xử lý và biểu đạt nghệ thuật sáng tạo, tinh tế, giàu cảm xúc. Đặc biệt, các tác phẩm đều bắt nguồn từ đời sống, thực tế lao động, chứa đựng những tình cảm chân thành về quê hương, đất nước, về người thợ mỏ và tình yêu nghề thiết tha.

Tiết mục tốp ca nữ “Đường đi lên mỏ” do tốp ca nữ thuộc Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu thể hiện.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao 35 Huy chương Vàng, 42 Huy chương Bạc và 60 giải Khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.

Ở nội dung giải toàn đoàn, Ban Tổ chức xét giải theo hai khối. Khối phong trào có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích; khối phong trào mạnh có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba.

Trong đó, Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin xuất sắc giành giải Nhất khối phong trào; Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Hòn Gai - TKV xuất sắc giành giải Đặc biệt khối phong trào mạnh.

Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Hòn Gai - TKV xuất sắc giành giải Đặc biệt khối phong trào mạnh.

Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin xuất sắc giành giải Nhất khối phong trào.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa đặc trưng của người thợ mỏ, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát triển. Qua đó khơi dậy, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, góp sức xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.