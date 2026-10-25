Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn - Người thợ mỏ Vàng Danh được tuyên dương Công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Tối 24/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp.

Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, Phó Trưởng phòng Điều khiển sản xuất, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) vinh dự trở thành một trong 10 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh.

Vượt qua quy trình bình xét kỹ lưỡng, công tâm từ gần 18 triệu công nhân lao động cả nước, Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn, Phó Trưởng phòng Điều khiển sản xuất, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đã vinh dự trở thành một trong 10 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh.

Tại buổi lễ, 10 công nhân tiêu biểu còn đón nhận phần quà ý nghĩa là bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng, cùng lời khẳng định từ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn: 10 gương mặt được tôn vinh chính là “hiện thân tiêu biểu cho vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: Lành nghề, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình”.

Vinh dự lớn lao này là sự ghi nhận trọn vẹn cho hành trình cống hiến kiên cường và bền bỉ của người thợ Vùng mỏ Phạm Đình Duẩn. Trong suốt nhiều năm gắn bó với gương than, anh đã trực tiếp dẫn dắt tổ sản xuất giữ vững vị trí lá cờ đầu về năng suất của toàn Tập đoàn, hàng năm luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 110% đến 115%.

Không ngừng tìm tòi từ thực tiễn sản xuất, anh đã chủ trì và tham gia thực hiện hàng chục sáng kiến kỹ thuật có giá trị thiết thực. Trước những diện sản xuất phức tạp, hiểm trở, anh luôn xung kích đảm nhận và hoàn thành xuất sắc các công trình đường lò, kiên định giữ vững kỷ luật an toàn tuyệt đối.

Tham gia lực lượng xung kích của đội cứu hộ cứu nạn mỏ hầm lò, anh đã không quản hiểm nguy, trực tiếp tham gia giải cứu thành công 2 đồng nghiệp bị mắc kẹt trong sự cố tụt lò nghiêm trọng năm 2023.

Với tinh thần trách nhiệm của người đi trước, anh đã tận tụy kèm cặp gần 40 công nhân mới, hướng dẫn 32 học sinh thực tập và rèn luyện nâng cao tay nghề cho gần 60 lượt thợ lò; bồi dưỡng, đào tạo nên nhiều thợ giỏi và an toàn vệ sinh viên giỏi các cấp cho đơn vị.

Từ những mét lò sâu trong lòng đất đến bục vinh quang toàn quốc, dấu ấn của Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn là tấm gương sáng ngời cho tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tiếp thêm động lực học tập, lao động sáng tạo cho hàng triệu công nhân Việt Nam hôm nay.

Danh sách 10 công nhân lao động tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được tuyên dương: 1. Anh Phạm Đình Duẩn - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam). 2. Anh Nguyễn Bá Vương - Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam). 3. Anh Hoàng Ngọc Hiến - Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa). 4. Anh Nguyễn Thành Ngôn - Công ty Cổ phần Nam Việt (Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang). 5. Chị Trần Thị Vân - Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng Công ty May 10 (Công đoàn Dệt May Việt Nam). 6. Chị Huỳnh Thị Lý - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh). 7. Anh Nguyễn Đức Toàn - Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh (Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau). 8. Anh Nguyễn Đức Hưng - Công ty Trách nhiệm hữu hạn ChangShin Việt Nam (Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai). 9. Anh Nguyễn Văn Cung - Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tập đoàn Viettel (Ban Công đoàn Quốc phòng). 10. Anh Nguyễn Đức Quyền - Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam (Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội).