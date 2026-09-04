Những điểm đỗ xe miễn phí

Việc phường Hồng Gai tổ chức 8 điểm đỗ xe miễn phí không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu trước mắt của người dân và du khách, mà còn cho thấy cách tiếp cận chủ động trong tổ chức, quản lý giao thông đô thị. Đây là mô hình cần được nghiên cứu, đánh giá để có thể nhân rộng tại những địa bàn phù hợp trên địa bàn Quảng Ninh.

Hiện tại, Quảng Ninh đang quản lý gần 200.000 xe ô tô các loại. Ô tô không còn chỉ là phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của một bộ phận người dân, mà đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình. Cùng với đó, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ngày càng lớn, kéo theo nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân và nhu cầu tìm kiếm các điểm dừng, đỗ thuận tiện.

Thượng tá Nguyễn Bá Kiên, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an thành phố, cho biết: Tại các khu vực trung tâm, tình trạng thiếu không gian dành cho phương tiện dừng, đỗ đã trở thành vấn đề cần được quan tâm. Khi không có điểm đỗ xe phù hợp, người điều khiển phương tiện dễ lựa chọn giải pháp dừng, đỗ trên lòng đường, vỉa hè, hoặc những vị trí chưa được tổ chức dành riêng cho phương tiện. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, cản trở giao thông, nhất là vào những thời điểm đông người.

Điểm đỗ xe miễn phí nằm tại khu vực rạp Bạch Đằng, phường Hồng Gai.

Phường Hồng Gai là một trong những địa phương đang có cách làm đáng chú ý khi bố trí 8 điểm đỗ xe miễn phí trên địa bàn. Những điểm đỗ này đáp ứng một phần nhu cầu dừng, đỗ của người dân, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho du khách khi đến địa bàn. Điểm đáng ghi nhận ở cách làm của phường Hồng Gai là việc bố trí điểm đỗ xe không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giải quyết một nhu cầu giao thông đơn thuần. Đây còn là một phần trong quá trình tổ chức không gian đô thị theo hướng khoa học, văn minh và thân thiện hơn.

Đối với người dân, việc có những điểm đỗ xe miễn phí giúp giảm thời gian tìm kiếm chỗ đỗ, hạn chế tâm lý phải dừng xe tạm thời ở những vị trí không phù hợp. Khi có địa điểm đỗ rõ ràng, thuận tiện, người dân cũng có thêm điều kiện để chủ động chấp hành quy định, góp phần hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ tùy tiện.

Ông Lê Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: Đối với du khách, đặc biệt là những người lần đầu đến Hồng Gai, việc có điểm đỗ xe thuận tiện cũng là một yếu tố tạo nên trải nghiệm tích cực. Một đô thị có đường sá thông thoáng, không gian công cộng được tổ chức hợp lý, phương tiện được bố trí khoa học sẽ tạo cảm giác an toàn, thân thiện. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo dựng hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến văn minh, hiện đại. Bởi chất lượng của một đô thị không chỉ được đánh giá thông qua những công trình lớn, tuyến đường đẹp, hay các điểm du lịch nổi tiếng, mà còn được thể hiện từ những tiện ích rất gần gũi với đời sống hằng ngày.

8 điểm đỗ xe miễn phí tại Hồng Gai cho thấy chính quyền địa phương đã chủ động nhìn nhận nhu cầu thực tế của người dân, du khách để tìm giải pháp phù hợp, thay vì chỉ trông chờ vào việc xử lý những bất cập phát sinh.

Thực tế tại Quảng Ninh cho thấy bài toán điểm đỗ xe không chỉ đặt ra tại Hồng Gai. Nhiều địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng phương tiện cá nhân lớn và lượng khách du lịch cao cũng đứng trước nhu cầu tương tự. Nếu số lượng ô tô tiếp tục gia tăng, nhưng hạ tầng dành cho việc dừng, đỗ không được phát triển tương ứng, áp lực lên hệ thống giao thông đô thị sẽ ngày càng lớn.

Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư mở rộng đường giao thông, phát triển vận tải công cộng, tổ chức lại các tuyến phố, việc quy hoạch và bố trí không gian đỗ xe cần được xem là một cấu phần quan trọng trong tổ chức giao thông. Từ cách làm của phường Hồng Gai, các địa phương có thể nghiên cứu những vị trí phù hợp để hình thành các điểm đỗ xe, nhất là tại khu vực trung tâm, gần chợ, trung tâm thương mại, các điểm vui chơi, khu du lịch, khu vực tập trung đông dân cư.

Theo ông Nguyễn Trọng Nhân (phường Hạ Long), việc phường Hồng Gai bố trí 8 điểm đỗ xe miễn phí có thể xem là một hướng đi đáng để các địa phương tham khảo. Từ một mô hình cụ thể ở cơ sở, nếu được đánh giá đầy đủ về hiệu quả, tổ chức giao thông và nhu cầu thực tế, cách làm này hoàn toàn có thể được nghiên cứu, điều chỉnh để áp dụng tại những địa bàn khác.

Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt không chỉ là xử lý những vi phạm khi đã xảy ra, mà cần bắt đầu từ việc tổ chức hạ tầng phù hợp với nhu cầu thực tế. Khi người dân có chỗ đỗ xe thuận tiện, du khách có thể yên tâm khi đến tham quan, còn đô thị giảm được áp lực từ những phương tiện dừng, đỗ tùy tiện, thì hiệu quả mang lại sẽ là lâu dài.

Từ những điểm đỗ xe miễn phí ở phường Hồng Gai, câu chuyện đặt ra đối với Quảng Ninh không chỉ là “có thêm chỗ để xe”, mà là cần nhìn nhận không gian dành cho phương tiện như một bộ phận không thể thiếu của hạ tầng giao thông đô thị. Chủ động quy hoạch, đầu tư và tổ chức hợp lý ngay từ hôm nay sẽ góp phần xây dựng những đô thị Quảng Ninh ngày càng văn minh, thuận tiện, an toàn và đáng sống.