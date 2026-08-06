Phường Hồng Gai: Bố trí 7 điểm đỗ xe miễn phí phục vụ nhân dân

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách, phường Hồng Gai đã rà soát, tổ chức lại giao thông và tận dụng quỹ đất để hình thành nhiều điểm đỗ xe miễn phí tại các khu vực trung tâm, có nhiều hoạt động tham quan, mua sắm và dịch vụ.

Theo UBND phường Hồng Gai, sau một thời gian nghiên cứu, tận dụng quỹ đất hiện có để bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, đến nay trên địa bàn phường đã có 7 điểm đỗ xe miễn phí, với tổng sức chứa ước tính khoảng 400 ô tô phục vụ nhân dân, du khách.

Điểm đỗ xe không thu phí đoạn Công viên Hoa Hạ Long.

Theo đó, các điểm đỗ xe được bố trí tại khu vực đối diện Vincom Plaza Hạ Long; đoạn Công viên Hoa Hạ Long; phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo; khu vực chợ Hạ Long I - gần Trung tâm Chuyển đổi số; đoạn đường và khu đất nhà văn hóa Yết Kiêu 2, sát chợ Hạ Long II; sân Rạp Bạch Đằng - phố Cây Tháp và phố Lê Quý Đôn, gần cửa hàng Đồng hồ số 1. Tại các vị trí trên, phường đã tổ chức kẻ vạch, phân chia ô đỗ rõ ràng và cắm biển P - Không thu phí, ở đầu tuyến, giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết, sử dụng đúng vị trí, hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện gây ảnh hưởng đến giao thông đô thị.

Đáng chú ý, một số khu vực trước đây được tổ chức thu phí đỗ xe, như khu vực đối diện Vincom Plaza Hạ Long, đoạn Công viên Hoa Hạ Long, sân Rạp Bạch Đằng, phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo... nay đã được xóa bỏ thu phí, chuyển sang phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.

Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát quỹ đất, mở rộng các điểm đỗ xe miễn phí; đồng thời nghiên cứu tổ chức các điểm đỗ ở đường 25/4, Trần Thái Tông và các tuyến có nhu cầu cao, bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Việc chuyển các điểm đỗ xe thu phí sang miễn phí, kết hợp tận dụng quỹ đất và tổ chức lại giao thông, đã tạo thêm hàng trăm chỗ đỗ xe tại các khu vực đông khách du lịch, giúp du khách thuận tiện hơn khi tham quan, mua sắm, đồng thời giảm tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, tạo hình ảnh Hồng Gai thân thiện, văn minh và hấp dẫn hơn đối với du khách.