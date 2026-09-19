Hồng Gai tìm lời giải cho bài toán chỗ đỗ xe

Mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại, dịch vụ tập trung, lượng phương tiện ngày càng lớn trong khi quỹ đất hạn hẹp khiến nhu cầu về chỗ đỗ xe tại phường Hồng Gai ngày một tăng. Từ tổ chức lại những điểm đỗ hiện có, tận dụng quỹ đất dôi dư đến phát triển bãi đỗ nhiều tầng, phường đang từng bước tìm thêm những “khoảng dừng” cho phương tiện giữa đô thị trung tâm.

Lái xe từ Hà Nội đến Quảng Ninh, anh Nguyễn Hữu Nam dự định dừng chân ở khu vực trung tâm phường Hồng Gai để tham quan, mua sắm. Điều anh lo lắng khi đến nơi là tìm một chỗ đỗ ô tô thuận tiện. Thế nhưng, không mất nhiều thời gian chạy vòng quanh tìm kiếm như suy nghĩ ban đầu, anh nhanh chóng có được một chỗ đỗ ngay tại khu vực Công viên Hoa Hạ Long. Vạch đỗ được kẻ sẵn, biển thông báo không thu phí đặt ngay trên tuyến khiến anh Nam cảm thấy thật sự tiện lợi, dễ dàng.

Điểm đỗ xe miễn phí tại khu vực Công viên Hoa Hạ Long, phường Hồng Gai.

Anh chia sẻ: “Mỗi lần đi tỉnh ngoài, tôi ngại nhất khoản đỗ xe. Vậy mà khi đến Hồng Gai, việc tìm chỗ đỗ xe lại khá nhanh và lại còn không phải trả phí gửi xe. Thật tuyệt vời khi một thành phố du lịch có thể làm được điều này”.

Điểm đỗ tại Công viên Hoa Hạ Long là một trong những vị trí được phường Hồng Gai tổ chức lại để phục vụ miễn phí người dân và du khách. Cùng với điểm này, các điểm đối diện Vincom Plaza Hạ Long, phía sau Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo… trước đây có thu phí cũng đã được chuyển sang miễn phí. Đến nay, Hồng Gai đã bố trí 7 điểm đỗ xe miễn phí với tổng sức chứa khoảng 400 ô tô. Các điểm đỗ tập trung chủ yếu tại những nơi có nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, tham quan, mua sắm - cũng là những khu vực thường xuyên chịu áp lực về chỗ đỗ phương tiện.

Để có thêm chỗ đỗ trong điều kiện quỹ đất trung tâm hạn hẹp, Hồng Gai không chỉ tổ chức lại các vị trí hiện có mà còn rà soát những quỹ đất dôi dư có thể đưa vào sử dụng. Điểm đỗ gần chợ Hạ Long II là một ví dụ. Khu vực này trước đây là nhà văn hóa khu 2, phường Yết Kiêu cũ. Sau khi công trình hết khấu hao và được hạ giải, phần mặt bằng được bố trí thành điểm đỗ xe. Không phải giải phóng mặt bằng, một quỹ đất sẵn có được chuyển sang phục vụ nhu cầu của khu vực thường xuyên có đông người và phương tiện ra vào. Việc bố trí điểm đỗ ngay gần chợ cũng góp phần hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè.

Bãi đỗ xe tập trung 5 tầng được doanh nghiệp đầu tư đồng bộ.

Một hướng khác để tăng chỗ đỗ trong điều kiện đất đô thị hạn hẹp cũng đã được triển khai tại Hồng Gai. Đó là thay vì mở rộng bãi xe theo mặt đất, không gian đỗ xe được phát triển theo chiều cao. Tại khu vực Trần Hưng Đạo, một bãi đỗ xe tập trung 5 tầng đã được doanh nghiệp đầu tư và đưa vào khai thác. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, thang máy, camera giám sát cùng các hạ tầng phục vụ quản lý, vận hành. Việc bố trí phương tiện trên nhiều tầng giúp tăng sức chứa trên cùng một diện tích, thay vì cần một mặt bằng lớn để bố trí toàn bộ xe như các bãi đỗ truyền thống.

Anh Trần Văn Đức, đại diện quản lý bãi gửi xe Trần Hưng Đạo, cho biết: “Hiện bãi gửi xe của chúng tôi đang phục vụ với công suất đạt khoảng 70-80% với đối tượng khách chủ yếu là người dân khu vực xung quanh. Chúng tôi vẫn còn có thể đáp ứng chỗ đỗ cho khoảng 200-300 xe ô tô, xe máy cho khách hàng nếu có nhu cầu”.

Theo đánh giá thực tế, 7 điểm đỗ miễn phí cùng những bãi xe hiện có mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. Mật độ dân cư cao, hoạt động thương mại, dịch vụ tập trung và lượng phương tiện tiếp tục tăng khiến sức ép về chỗ đỗ vẫn hiện hữu, nhất là tại những tuyến phố, khu vực đông người. Ông Lê Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: Phường đang tiếp tục rà soát những vị trí có thể bổ sung chỗ đỗ, trong đó nghiên cứu tại đường 25/4, Trần Thái Tông và các khu vực có nhu cầu cao. Các quỹ đất công, đất dôi dư phù hợp cũng tiếp tục được tính toán để đưa vào sử dụng. Một hướng khác là kết hợp bãi đỗ xe với các không gian công cộng. Khu vực đồi Bệnh viện Đa khoa thành phố đang được địa phương nghiên cứu theo hướng hình thành công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe. Nếu được triển khai, không gian này vừa phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân, vừa bổ sung chỗ đỗ xe cho người dân, bệnh nhân và người nhà khi đến Bệnh viện Đa khoa thành phố”.

Xa hơn, Hồng Gai cũng tính tới các giải pháp khai thác không gian theo chiều sâu và chiều cao như bãi đỗ tầng hầm, bãi đỗ lắp ghép. Quan trọng hơn, với những dự án phát triển mới, nhu cầu đỗ xe sẽ được tính toán ngay từ khâu quy hoạch, thay vì khi công trình đi vào hoạt động mới tìm cách bổ sung.