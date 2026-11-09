Nổ lớn tại nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ngày 9/11, vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn tại nhà máy thép HABAS ở tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 4 công nhân mất tích, được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Khói bốc lên sau vụ nổ tại nhà máy thép Habas ở thành phố Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/11/2026. Ảnh: AP.

Thống đốc tỉnh Izmir, ông Suleyman Elban, cho biết trong số những người bị thương có 2 trường hợp nguy kịch. Trước đó, chính quyền địa phương thông báo 3 người thiệt mạng, 14 người bị thương và 10 người mất tích. Thị trưởng thành phố Izmir, ông Cemil Tugay, cho biết chỉ có thể xác định chính xác số người thương vong sau khi hoàn tất việc thu dọn đống đổ nát

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại nhà máy HABAS ở huyện Aliaga. Theo thông báo của văn phòng thống đốc, một cần cẩu trục đã đổ vào lò nung trong quá trình đúc thép lỏng, gây ra vụ nổ và hỏa hoạn. Các lực lượng cứu hộ đã được triển khai để khống chế đám cháy và tìm kiếm những người mất tích.

“Mặt đất rung chuyển dữ dội khi vụ nổ xảy ra”, nhân chứng Nuri Ali Ulker nói.

“Vụ nổ mạnh đến mức khiến tôi nghĩ đó là động đất”, nhân chứng Deniz Ulker cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đang được theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek thông báo 4 công tố viên đã được phân công điều tra vụ việc.

Được thành lập năm 1987, HABAS có công suất sản xuất thép 4,5 triệu tấn/năm.

Huyện Aliaga có cảng biển lớn và là nơi tập trung nhiều cơ sở phá dỡ tàu biển. Hoạt động này từng vấp phải chỉ trích do những tác động tiêu cực đến môi trường.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà hoạt động môi trường đang tập trung tại thành phố Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự các cuộc thảo luận về ứng phó với biến đổi khí hậu.