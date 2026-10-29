Nữ đại biểu Quốc hội cần phát huy bản lĩnh và trí tuệ trong xây dựng pháp luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 150 nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm 30% tổng số đại biểu; trong đó 149 đồng chí có trình độ đại học và trên đại học; có tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội. Mỗi nữ đại biểu Quốc hội không ngừng nâng cao năng lực, sâu sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của cử tri, tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam được thành lập năm 2008, đã trở thành diễn đàn gắn kết, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong hoạt động nghị trường. Trong nhiệm kỳ khóa XVI, Nhóm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao năng lực lập pháp, giám sát, ứng dụng công nghệ và tăng cường giao lưu, hợp tác nghị viện quốc tế. Nhóm đặc biệt chú trọng những hoạt động hướng về cộng đồng, gắn bó với đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội; nhấn mạnh, sự nỗ lực cần được trân trọng bằng những điều kiện làm việc và hỗ trợ thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Quốc hội khóa XVI gánh vác trách nhiệm lớn trong việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 và tạo nền tảng cho tầm nhìn năm 2045. Mỗi quyết sách hôm nay phải giải quyết được yêu cầu trước mắt, đồng thời mở đường cho sự phát triển lâu dài. Nữ đại biểu hiện chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu Quốc hội, cần phát huy bản lĩnh và trí tuệ trong xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước; tham gia từ sớm vào nghiên cứu chính sách, làm rõ căn cứ thực tiễn, tính hợp hiến, tính thống nhất và khả năng thi hành; thường xuyên rà soát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, kịp thời phát hiện những quy định thiếu đồng bộ và vướng mắc trong thực tiễn.

Ngay tại kỳ họp này, nữ đại biểu Quốc hội tập trung trí tuệ hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; xem xét thấu đáo các giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026, quyết định tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách năm 2027. Mỗi đồng chí giữ gìn sự liêm chính, có bản lĩnh bảo vệ điều đúng, cầu thị, tiếp nhận ý kiến xác đáng, đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết.

Định hướng nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nữ đại biểu Quốc hội cần tham gia sâu vào các quyết sách kinh tế-xã hội; nghiên cứu kỹ, tham gia quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách, gắn mục tiêu tăng trưởng với hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong các quyết sách ấy, đánh giá rõ điều kiện để phụ nữ tham gia và hưởng lợi. Nữ đại biểu phải giữ mối liên hệ thường xuyên với cơ sở, gắn bó với Nhân dân, trực tiếp nắm tình hình sản xuất, đời sống, phát hiện sớm nơi chính sách chưa đến được với người dân, chú trọng chính sách đối với người lao động, bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và khả năng tiếp cận dịch vụ công; thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, mở rộng cơ hội để phụ nữ phát triển và đóng góp cho đất nước. Qua đó, đại biểu nâng cao chất lượng giám sát và kiên trì theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời góp phần làm cho người dân hiểu chính sách, biết quyền, nghĩa vụ của mình và giám sát việc thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đối với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị không ngừng nâng cao năng lực đại biểu, đổi mới hoạt động của Nhóm và phát huy hiệu quả đối ngoại nghị viện. Trước những vấn đề mới, mỗi đại biểu thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và phản biện chính sách; chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động đại biểu. Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần hỗ trợ thiết thực cho công việc của từng thành viên; đại biểu nhiều kinh nghiệm giúp đại biểu mới về kỹ năng nghị trường, giúp đỡ lớp kế cận, giới thiệu những nhân tố có triển vọng từ thực tiễn; đại biểu có chuyên môn sâu chia sẻ kiến thức. Hoạt động của Nhóm phải giúp từng đồng chí giải quyết tốt hơn những yêu cầu cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tạo điều kiện để nữ đại biểu tham gia những nội dung giám sát quan trọng; bảo đảm điều kiện nghiên cứu, thông tin, dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn cho đại biểu; chủ động phát hiện cán bộ nữ có năng lực, giao nhiệm vụ để rèn luyện, đánh giá bằng phẩm chất và kết quả thực tế. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc tạo nguồn, đào tạo, sử dụng cán bộ nữ; xem xét những rào cản nào trong phân công, đánh giá đang hạn chế cơ hội của người có năng lực. Những ý kiến tâm huyết, có căn cứ phải được lắng nghe, xem xét nghiêm túc.